Зеленський про мобілізацію: Бракує тренувальних баз

За оцінками військових, мобілізація йде за планом, але не вистачає тренувальних майданчиків, пояснив президент Володимир Зеленський.

Мобілізація в Україні йде за планом, але не вистачає тренувальних майданчиків для підготовки новобранців, заявив президент Володимир Зеленський у понеділок, 15 липня, на пресконференції.

"Військові кажуть, що все йде за їхнім планом. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується того, чи можна їх розширити, вже йде розширення", - сказав він.

Водночас, за словами президента, триває робота над розширенням тренувальних баз за кордоном. "Розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею", - зазначив Зеленський.

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60 днів на оновлення даних

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Протягом 60 днів (до 16 липня включно) всі військовозобов'язані віком 18-60 років мають оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Це можна зробити в територіальних центрах комплектування (ТЦК), центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті у мобільному застосунку "Резерв+".

До цього Зеленський підписав низку законів, що безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Зокрема, він схвалив посилення відповідальності за порушення мобілізації. Відтепер штрафи за порушення правил військового обліку в особливий період становитимуть 17 тисяч - 22,5 тисячі гривень. Штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію під час воєнного стану - від 17 тисяч до 22,5 тисячі гривень для громадян і від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень для посадових і юридичних осіб.