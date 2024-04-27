Плетенчук: РФ під час атаки застосувала підводні ракетоносії

За даними ОК "Південь", війська РФ втретє за понад пів року випустили ракети "Калібр" по Україні з підводних носіїв.

Під час атаки на Україну у ніч на 27 квітня Росія застосувала підводні носії "Калібрів", і це сталося втретє за понад пів року. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

"Маючи такий потенціал у Чорному морі, який росіяни фактично не можуть використовувати, то в якийсь момент вони мають спробувати це зробити. Я попереджав, що це будуть підводні човни, бо виводити надводні кораблі наразі вони не наважуються. Але більш ніж за пів року це третє їх застосування", - цитує Плетенчука "Укрінформ".

Він зазначив, що наразі два підводні човни знаходяться недалеко від пункту базування Новоросійськ, і скоріше за все заходитимуть у пункти базування. "Більше кораблів у морі не перебуває", - повідомив Плетенчук.

За його даними, під час нічної атаки три "Калібри" були знищені у зоні відповідальності Сил оборони Півдня. Він додав, що тактико-технічні характеристики цих ракет в інформаційному полі завжди були завищені ворогом.

Станом на ранок 27 квітня, за даними Військово-морських сил ЗСУ, в Чорному морі - два російські кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет. В Азовському морі кораблі РФ відсутні, в Середземному - також два кораблі, зокрема один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

У ніч на 27 квітня російська армія завдала комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила 21 ракету із 34 запущених. Зокрема, Силами оборони Півдня були знищені три ракети в небі над Миколаївщиною та сім - над Дніпропетровщиною.