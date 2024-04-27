Масована атака РФ: пошкоджено енергооб'єкти у трьох регіонах

Росія поцілила ракетами по енергетичним об'єктам Івано-Франківщини, Львівщини та Дніпропетровщини. Крім того, вдарила по лікарні у Харкові.

У ніч на суботу, 27 квітня Росія кількоразово атакувала Україну ракетами.

Близько 00:30 російська армія ударила двома ракетами С-300 по території лікарні в Салтівському районі Харкова. Місцева поліція зафіксувала там наслідки обстрілу. "Уламкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження. Унаслідок обстрілу пошкоджено неексплуатовану будівлю медустанови, харчоблок і корпус, у якому на момент "прильоту" перебували 60 пацієнтів і 5 працівників лікарні. Пацієнтів із розбитих приміщень перевели в інші корпуси", - повідомляє відділ комунікацій Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Згодом мер міста Ігор Терехов уточнив, що атака по медзакладу сталася під час перебування там понад тисячі людей - 900 пацієнтів і близько 250 персоналу. "На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих", - написав Терехов. За його даними, від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації.

Пізніше вночі над Україною була зафіксована активність Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку, попереджалося про пуски крилатих ракет. Було оголошено масштабну повітряну тривогу і зафіксовано кілька груп крилатих ракет у східних та південних областях.

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Атака на Західну Україну

"Крилаті ракети на Миколаївщині курсом південно-східним... Напрямок Дніпро, Павлоград... Ще ракети із Запорізької області курсом на Дніпропетровщину... КР із Херсонщини в напрямку Кривого Рогу!" - повідомили Повітряні сили ЗСУ. Крім того, повідомлялося про "групу крилатих ракет на півночі Київської області в західному напрямку.

Під ранок 27 квітня чергова хвиля ракетної атаки Росії була спрямована на західні області України, повідомили ПС ЗСУ. Російською армією були задіяні ракети "Кинджал".

"Група КР через Житомирську область у напрямку Хмельницької області... КР на півночі Тернопільщини в західному напрямку... Швидкісні цілі через Житомирську область у південно-західному напрямку... Ще "Кинджал" через Житомирську область у південно-західному напрямку... Львівщина - укриття!", - попередили ПС ЗСУ у телеграм-каналі. Станом на 05.11 повідомлялося про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижегородська область).

Росія цілилася по енергетиці

Унаслідок атаки Росія уразила енергооб'єкти в трьох регіонах України - у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях, повідомив зранку міністр енергетики Герман Галущенко. "Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією", - додав він.

За даними глави ОВА Дніпропетровщини Сергія Лисака, ураження енергооб'єктів сталося у Дніпровському та Криворізькому районах.

"Сталося кілька займань. Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі", - написав він.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили над регіоном 13 ракет - у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах, додав глава ОВА.

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