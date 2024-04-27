Польща піднімала військову авіацію через удари РФ по Україні

У ніч на 27 квітня ракетна атака Росії була спрямована і на західні області України. Міністр енергетики повідомив про атаку на енергетичні об'єкти у трьох областях.

У ніч проти 27 квітня у зв'язку з ракетними ударами Росії по території України Польща та країни-союзники двічі піднімали у повітря військову авіацію, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Попереджаємо, що у зв'язку з початком чергової хвилі атак дальньої авіації Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, активізувалися польські та союзні літаки, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни. Усі необхідні процедури для гарантування безпеки нашого повітряного простору було розпочато", - ідеться у повідомленні командування в соцмережі X.

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Ракетні удари по Україні у ніч на 27 квітня

За даними українських Сил оборони і правоохоронців, вночі Росія завдала кілька ударів по Україні ракетами. Після ударів по Харкову та Дніпру, а також південних областях чергова хвиля ракетної атаки Росії була спрямована на західні області України, повідомили ПС ЗСУ. Російською армією були задіяні ракети "Кинджал". Крилаті ракети були зафіксовані у напрямку Хмельницької області, на півночі Тернопільщини в західному напрямку, через Житомирську область у південно-західному напрямку, а також на Львівщині.

Вранці 27 квітня міністр енергетики України заявив, що Росія атакувала українські енергетичні об'єкти у трьох областях, пошкоджено обладнання.