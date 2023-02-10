Масована атака: РФ запустила по Україні понад 100 ракет

Під час чергового масованого ракетного удару по Україні 10 лютого російські війська запустили понад 100 ракет: 29 зенітних С-300 і 71 крилату, повідомляє генштаб ЗСУ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 10 лютого.

++22:48++

Швейцарія заборонила Іспанії реекспортувати дві швейцарські зенітні гармати в Україну.

Як заявив американському телеканалу CNN представник державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) Фабіан Майєнфіш, це було би порушенням закону країни про військові матеріали: "Саме з тієї ж причини ми відхилили аналогічний запит із Данії та Німеччини торік", - пояснив він.

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++22:20++

Білий дім: Байден їде в Польщу до річниці нападу РФ на Україну

Президент США Джо Байден відвідає Польщу напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як повідомила пресслужба Білого дому, візит відбудеться 20-22 лютого.

Джо Байден (архівне фото) Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

У Польщі Байден виголосить промову щодо війни РФ проти України.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що під час можливого (на той час. - Ред.) візиту Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Втім, днями Зеленський заявив, що запрошення у Польщу не отримував.

++22:04++

Над Одеською областю протиповітряна оборона збила чотири дрони-камікадзе, які намагалися влучити в об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

++21:47++

У Києві та Київській області, а також в південних регіонах України знову оголошена повітряна тривога.

++21:12++

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець звернувся до російської омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційну інформацію про причини смерті громадян України Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Про смерть Ширінга на території колонії в Оренбурзькій області РФ стало відомо 7 лютого 2023 року. Про смерть Гафарова у слідчому ізоляторі в Ростовській області РФ дізналися сьогодні.

"Антигуманне поводження з незаконно ув'язненими Росією громадянами України, ненадання належної медичної допомоги є порушенням основоположних прав людини, норм міжнародного права та прирівнюється до катування", - заявив Лубінець та додав, що готує лист до комітету Організації Об'єднаних Націй проти катувань.

++20:44++

Зеленський: Над отриманням винищувачів ще треба працювати

Президент України Володимир Зеленський каже, що над отриманням бойових літаків ще доведеться попрацювати.

Винищувачі для України: наскільки це реалістично? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ми отримали хороші сигнали - як щодо далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці - бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати", - сказав Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні після візитів до Лондона, Парижа та Брюсселя, які він назвав "дипломатичним марафоном".

Зеленський додав, що Україна вже готується до нового засідання в форматі "Рамштайн", яке заплановане на 14 лютого. Офіційний Київ раніше висловлював сподівання, що на ньому партнери могли би ухвалити рішення про надання бойових літаків.

++20:15++

Білорусь додала до свого списку "причетних до екстремістської діяльності" співачку Мерієм Герасименко, яку затримали влітку 2022 року після виконання пісні українського гурту "Океан Ельзи" у дворі одного з барів у Мінську. В січні цього року її засудили до трьох років "домашньої хімії" (обмежили свободу без ув'язнення. - Ред.) за участь у протестах.

Тим часом міністерство юстиції РФ оголосило так званим "іноземним агентом" співачку Земфіру.

++19:46++

Війна: Україна втратила через РФ три чверті потужності ТЕС і третину блочних ТЕЦ

Через російські обстріли енергетичних об'єктів і часткову окупацію Україна втратила 44 відсотки атомної генерації, 75 відсотків потужності теплових електростанцій (ТЕС) і 33 відсотки блочних теплоелектроцентралей (ТЕЦ), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Енергокораблі" проти блекауту To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За підсумками сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів України Шмигаль також розповів, що уряд схвалив постанову, яка регулює запуск аукціонів з продажу конфіскованого російського майна. "Ми заморозили та конфіскували сотні об'єктів, що належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об'єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об'єкти", - написав він у Telegram і додав, що виручені кошти будуть спрямовувати на відновлення України, енергетичної системи, зруйнованого житла та розмінування.

У свою чергу представник Кабміну в парламенті розповів, що уряд звільнив першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна та п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ.

++19:20++

Українська авіація сьогодні завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ, а також двох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два райони зосередження сил, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще два неназваних важливих об'єкти окупантів.

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, російська армія, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей: продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогоднішньому засіданні ставки верховного головнокомандувача приділили увагу захисту українських позицій на Донеччині - в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії.

"Окремо учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, досягнутих під час нещодавніх закордонних візитів", - повідомив він.

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++19:05++

Масована атака: РФ запустила по Україні понад 100 ракет

Сьогодні під час чергового масованого ракетного удару по Україні війська РФ запустили понад 100 ракет, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, росіяни застосували 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. Протиповітряна оборона (ППО) України збила 61 крилату ракету.

Крім того, російські солдати завдали 12 авіаційних ударів, два з яких - із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу "Шахед-136", у тому числі по цивільній інфраструктурі.

Також російська армія здійснила понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Загроза завдання ударів РФ по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України", - попереджує генштаб.

Тим часом президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому розглянули ефективність протидії ППО ракетній атаці РФ. "Було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури", - повідомив він.

++18:48++

Поки без бойкоту: 35 країн вимагають Олімпіади без росіян

За результатами відеоконференції міністрів спорту країн Заходу 35 держав домагатимуться від Міжнародного олімпійського комітету заборони російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року. До них входять, зокрема, США, Австралія, Японія, Великобританія, Німеччина та Франція, яка прийматиме Олімпіаду.

Логотип МОК на тлі прапорів РФ і Білорусі Фото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance

Як повідомив міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук, про бойкот ігор поки не йдеться, адже є інші способи тиску на МОК. Можливим компромісом він назвав створення команди біженців, до якої увійшли би російські та білоруські спортсмени-дисиденти.

На зустрічі виступив президент України Володимир Зеленський, де заявив, що МОК, який домагається участі росіян і білорусів в Олімпіаді під нейтральним прапором, "загубив чесність". "Якби олімпійськими видами спорту були вбивства й ракетні удари, то ви знаєте, яка національна збірна взяла б перше місце. І не важливо, чи був би в цієї збірної її офіційний прапор - державний триколор. Російські терористи використовують різну символіку", - наголосив Зеленський.

++18:30++

В Україні - відбій тривоги

Відбій повітряної тривоги пролунав по всій Україні. Вона тривала дві години, оскільки в Білорусі злетіли російські винищувачі МіГ.

++18:11++

Деякі країни Європейського Союзу не погодилися з пропозиціями Польщі щодо постачання боєприпасів в Україну, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький на пресконференції у Брюсселі після щавершення саміту лідерів Євросоюзу. "Ми вчора говорили про постачання боєприпасів. Спільні закупівлі та виробництво були би в інтересах усіх країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) і ЄС, а також в інтересах України. На жаль, не було позитивної реакції на нашу пропозицію з боку деяких країн", - цитує його Reuters.

Моравецький також укотре сказав, що Польща ухвалить рішення щодо постачання винищувачів в Україну, коли буде однозначна згода НАТО, що бойові літаки передаватимуть Києву.

Крім того, він заявив, що Польща може закрити додаткові пункти перетину на кордоні з Білоруссю. Моравецький також висловив "помірний оптимізм", що ЄС виділить додаткові кошти на охорону польського кордону з Росією.

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++17:50++

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сподівається, що її країна зможе найближчими днями оголосити про готовність надати Україні систему протиракетної оборони SAMP/T, яку вона постачатиме спільно з Францією. Про це Мелоні сказала на пресконференції після завершення саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, передає Reuters.

++17:22++

Макрон думає над позбавленням Путіна найвищої нагороди Франції

Президент Франції Еммануель Макрон розмірковує над позбавленням президента РФ Володимира Путіна найвищої державної нагороди Франції - ордена Почесного легіону, але чекає на "правильний момент" для цього.

Путін і Макрон у Москві 7 лютого 2022 року Фото: Sputnik Kremlin/AP/picture alliance

Путін отримав цей орден у 2006 році від на той час президента Франції Жака Ширака. Через війну Росії проти України французькі парламентарі та активісти неодноразово закликали Макрона позбавити Путіна цієї нагороди.

Виступаючи після саміту Європейського Союзу, Макрон визнав, що рішення про позбавлення Путіна ордена було би "символічним, але важливим" питанням. За його словами, він має право відкликати нагороду, втім вважає, що для цього треба обрати правильний момент.

8 лютого Макрон нагородив цим орденом президента України Володимира Зеленського.

++16:59++

Президент РФ Володимир Путін звернеться з посланням до парламенту 21 лютого, напередодні річниці повномасштабного нападу Росії на Україну. Дату повідомили в Кремлі.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що на 22 лютого в Москві планують масштабний мітинг-концерт за участю Путіна до "Дня захисника", який в Росії святкують 23 лютого.

Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року.

++16:35++

В Україні знову повітряна тривога

По всій території України знову оголошена повітряна тривога. За даними моніторингової групи "Беларускі гаюн", з території Білорусі знову злетіли щонайменше два російських винищувачі МіГ.

++16:23++

В міністерстві оборони Румунії підтвердили, що військово-повітряні сили країни зафіксували російську ракету. Водночас у відомстві заперечили, що вона увійшла до повітряного простору країни. "Найближча відстань, на яку траєкторія цілі підійшла до повітряного простору Румунії, була зафіксована радаром приблизно в 35 кілометрах на північний схід від кордону", - заявили в міноборони.

Натомість Молдова не лише підтвердила проліт російської ракети над країною, але й висловила протест через дії Росії. Зокрема, міністр закордонних справ та євроінтеграції країни Ніку Попеску розпорядився викликати посла РФ Олега Васнєцова, щоб "вказати російській стороні на неприпустиме порушення повітряного простору", повідомив представник зовнішньополітичного відомства Даніель Воде.

++16:03++

Україна офіційно попросила Нідерланди поставити винищувачі F-16

Влада України офіційно звернулася до Нідерландів щодо постачання винищувачів F-16. Як заявила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен, уряд має обговорити це питання зі США та іншими союзниками. "І ми повинні серйозно подумати про наслідки. Це не може статися просто так, відразу", - цитує її місцеве видання NOS. Міністерка також зазначила, що в разі отримання дозволу від США, які є виробником F-16, українським пілотам спершу треба пройти навчання з управління цими винищувачами.

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Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського пообіцяв йому "попрацювати над виконанням бажання" щодо винищувачів МіГ-29. Словацький прем'єр повідомив інформаційному агентству TASR, що конкретну процедуру передачі літаків уточнюватимуть на європейському рівні, оскільки Словаччина передасть МіГи в рамках механізму фінансування Європейського Союзу. Тому питання про час передачі винищувачів залишається відкритим, словацький уряд, за словами Гегера, зацікавлений у якнайшвидшому завершенні переговорів.

++15:35++

Навіть якщо європейські союзники вирішать передати Україні винищувачі, вони не можуть бути надіслані "найближчими тижнями", наголосив президент Франції Еммануель Макрон, пише AFP.

"Я нічого не виключаю... але це не відповідає сьогоднішнім вимогам", - зазначив Макрон після саміту ЄС у Брюсселі, в першому дні якого взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Важливо, щоб союзники наразі надавали перевагу "найкориснішому обладнанню" і "найшвидшому", сказав Макрон, посилаючись плани його країни передати Києву самохідні артилерійські установки (САУ) Caesar і зенітний ракетний комплекс (ЗРК) SAMP/T, передачу якого Франція погодила з Італією. Він також зазначив, що, ймовірно, необхідно буде активізувати постачання Україні артилерійських знарядь та боєприпасів, щоб дозволити їй протистояти наступам російських військ, або почати контрнаступ.

++15:13++

Регіональні органи прокуратури розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих через обстріли військами РФ Харківської, Дніпропетровської, Хмельницької і Запорізької областей, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в Telegram.

Усі провадження відкриті за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина перша статті 438 Кримінального кодексу України).

За даними прокуратури, внаслідок обстрілів у Харкові та області були пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури і автомобіль, у Запоріжжі - частково зруйновані приміщення підприємств, а також прилегла до них територія, на Хмельниччині - пошкоджені об’єкти енергетичної інфораструктури. На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу енергетичного об'єкту поранень зазнали двоє людей.

++14:46++

В Україні відбій тривоги

Сигнали відбою повітряної тривоги пролунали в усіх областях України.

++14:10++

Масований удар РФ: 61 з 71 ракети та п'ять з семи дронів збили

10 лютого війська РФ атакували Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Також ракетна атака завдавалася з кораблів у Чорному морі крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 11.30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (в тому числі і нічні пуски). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

++13:50++

Під час сьогоднішнього масованого удару війська РФ випустили по Україні понад 50 крилатих ракет, більшість з яких була збита силами української ППО. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ворог кидає всі сили, щоб завдати якнайбільше шкоди енергетиці. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях, через що можуть спостерігатися перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів", - написав він у Telegram.

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++13:20++

На території України знову оголошена повітряна тривога. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила в Telegram про зліт трьох російських МіГ-31К.

++13:10++

Україна повернула тіла 61 загиблого військового, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Україні вдалося повернути рідним тіла 888 військових, йдеться у повідомленні.

++12:45++

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Харкова збільшилась до восьми людей, повідомив в Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм необхідну допомогу.

++12:20++

За інформацією сил ППО, під час російської атаки над Києвом збили 10 ракет, овідомив мер міста Віталій Кличко.

"Є пошкодження електромереж. Постраждалих немає. Енергетики працюють над відновленням мереж", - написав він у Telegram.

++12:15++

Сили протиповітряної оборони збили 13 російських ракет над Одеської областю, повідомив в Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. "Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет", - зазначив він.

++12:05++

В більшості регіонів України оголосили відбій повітряної тривоги. Незебпека повітряних ударів зберігається в Луганській області і Криму.

++12:00++

Внаслідок російської атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Хмельницькій області, зайнялася пожежа, яка вже ліквідована. Постраждалих немає, повідомив в Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили над областю одну ракету і дрон-камікадзе "Shahed"

++11:55++

НЕК "Укренерго" повідомила про влучання в декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах України внаслідок чергової ракетної атаки РФ. В деяких областях - перебої з електропостачанням.

"Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення, повідомили в компанії.

++11:40++

Дві ракети "Калібр" залітали у повітряний простір Молдови та Румунії

10 лютого о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після цього вони знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Про це повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Ракети були запущені з акваторії Чорного моря, зазначається у повідомленні.

++11:30++

Через знеструмлення окремих ділянок залізниці з 65 рейсів по Україні три затримуються на понад півгодини, ще п'ять - на п'ять хвилин і більше, повідомляється в Telegram "Укрзалізниці".

Пасажирів рейсу 712/711 сполученням Київ-Краматорськ пересаджують до спальних вагонів під резервним тепловозом, Інтерсіті+ 722 в напрямку Харкова також продовжить шлях на тепловій тязі. "Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова, відповідно, очікуються із затримкою, про яку повідомлятимемо додатково", - зазначили в компанії.

Ситуація на всіх вокзалах країни залишається контрольованою, є резервне енергопостачання, зазначили в компанії.

++11:15++

В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

++11:00++

За попередніми даними, у Харківському районі семеро людей зазнали поранень внаслідок останнього удару військ РФ, який стався близько 10:30 ранку. Двоє з них у важкому стані, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

++10:55++

У Хмельницькому пролунав вибух. У місті можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами, повідомив мер Олександр Симчишин.

Триває атака на Запоріжжя, у місті зафіксовано два "прильоти", повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

У Львівській та Івано-Франківській областях працює ППО, повідомляють очільники ОВА.

Протиповітряна оборон також працює і у Вінниці, повідомив мер міста Сергій Моргунов.

++10:45++

В Голосіївському районі Києва уламки ракети пошкодили дах приватного будинку та авто, повідомив мер міста Віталій Кличко. "Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!", - написав він у Telegram.

++10:20++

Орієнтовно о 10 ранку війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов. "Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - написав він у Telegram.

++10:13++

У Києві та в області працює ППО, повідомляють КМВА та обласна ОВА.

++09:30++

Близько 8.30 ранку війська РФ здійснили пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, підтверджують в міністерстві оборони України. У відомстві закликають українців перебувати в укриттях.

++09:25++

Сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили п'ять з семи дронів "Shahed-136" і п'ять з шести ракет "Калібр", випущених вночі російськими військами по території України, повідомив в ефірі каналу "Ми - Україна" речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Почалася атака з дронів-камікадзе "Shahed-136". Атакували дрони зі східного узбережжя Азовського моря, зокрема. Цих БПЛА було сім, п'ять "шахедів" знищено протиповітряною обороною. Також ворог атакував ракетами типу "Калібр" із фрегату у Чорному морі. Із шести "Калібрів" п'ять було теж знищено протиповітряною обороною", - розповів він.

Також війська РФ завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів російського Бєлгорода і окупованого Токмака на Запоріжжі, додають в міністерстві оборони України.

"По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО", - йдеться в повідомленні відомства у Telegram.

++09:00++

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомила компанія "ДТЕК".

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться у повідомленні у Telegram.

++08:50++

Вночі війська РФ атакували територію України дронами-камікадзе "Shahed". Головною метою цього запуску була розвідка розташування сил українських ППО та ураження енергетичних об’єктів. Про це попереджає очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. За атаками дронами слідував запуск ракет по Харкову, Запоріжжю та Дніпру, зазначив він.

"Наразі ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару. Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написав Попко у Telegram.

Наразі на всій території України оголошена повітряна тривога. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про зафіксовані пуски ракет. "В повітрі знаходиться ворожа авіація, в морі кораблі-носії ракет "Калібр". Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою", - написав він у Telegram.

Водночас моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram повідомила про зліт з аеродрому Мачулищі російського МіГ-31К.

++08:40++

Російські війська в ніч на п'ятницю, 10 лютого, завдали низки ударів по населених пунктах Дніпропетровської і Хмельницької області, Харкову і Запоріжжю з використанням ракет і дронів-камікадзе "Shahed". Під удари потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури.

++08:30++

На всій території України оголошена повітряна тривога.

++08:00++

Війська РФ вивели у Чорне море три ракетоносії, зокрема, і один підводний. Загальний залп "Калібрів" може складати до 20 ракет. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" ЗСУ.

"Напередодні ворог запускав розвідувальні безпілотники, один з яких був влучно збитий силами протиповітряної оборони. За цим, враховуючи і нічну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів", - йдеться у повідомленні командування в Facebook.

Сили ОК "Південь" вночі збили два дрони на Кіровоградському і Вінницькому напрямках, зазначається у повідомленні командування.

++07:25++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Вони активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Протягом минулої доби війська РФ завдали 52 авіаційних та шести ракетних ударів, два з яких - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також - здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільної інфраструктури Донецької та Херсонської областей, йдеться у повідомленні. В генштабі наголошують, що загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Окрім того, у генштабі фіксують, що російські окупаційні сили продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. "Так, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ Російської Федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам", - йдеться у повідомленні.

З метою поповнення втрат до населеного пункту Мирне Запорізької області були привезені найманці ПВК "Вагнер" з числа завербованих ув’язнених, також повідомляють у генштабі ЗСУ.

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