Україна третю добу поспіль залучає електроенергію з Європи

Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів. Україна залучає допомогу з Європи третю добу поспіль.

Україна через дефіцит в енергосистемі вимушено залучає аварійну допомогу з енергосистем країн Європи - Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини. Про це у середу, 24 квітня, повідомила Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго".

"Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів. Сьогодні, 24 квітня, диспетчерський центр "Укренерго" вимушений третій день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн", - йдеться у повідомленні.

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У шести областях знеструмлення через бойові дії

Також "Укренерго" повідомило, що в Одеській області внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго, а також знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині, цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Через бойові дії є також знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській областях.

З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів.

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В "Укренерго" закликають українців ощадливо споживати електроенергію, а "промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення".