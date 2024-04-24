РФ вдарила ракетами по Одесі та Харкові - 7 постраждалих

Росія в ніч на 24 квітня вдарила двома ракетами С-300 по Харкову, а вранці нанесла ракетний удар по Одесі. У Харкові постраждали шестеро цивільних (троє чоловіків та троє жінок), а в Одесі - жінка.

Російська армія у ніч на середу, 24 квітня, обстріляла Шевченківський район Харковаракетами, про що повідомив Офіс генерального прокурора України.

"Зафіксовано влучання двох ракет на територію житлового комплексу. Пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення. Постраждали шість мирних мешканців. У трьох чоловіків легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок гостра реакція на стрес", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, російська армія атакував Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області, додали в генпрокуратурі.

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Як додав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, ракети влучили у землю, окрім багатоквартирних будинків, офісів та нежитлових будинків, пошкоджень зазнала газова магістраль.

"Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали три чоловіка віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років", - зазначив він. За даними Сиєнєгубова, місто атакували керовані авіабомби.

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Ранковий удар по Одесі

Вранці середи російська армія завдала ракетного удару по Одесі, про що повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"О 7-ій ранку ворог наніс ракетний удар по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню", - зазначив він у Telegram.

За словами Кіпера, внаслідок удару близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею (вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі), зараз правоохоронці фіксують наслідки злочину.

За даними компанії ДТЕК, внаслідок атаки було пошкоджено повітряні лінії, без світла тимчасово залишалися оселі у Хаджибейському районі міста.

Також через атаку затримуються поїзди далекого та приміського сполучення, повідомила міська влада.