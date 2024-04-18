Габек: Енергоінфраструктуру потрібно відбудовувати швидко

Німецькі компанії готові негайно долучитися до відбудови української енергоінфраструктури, запевнив міністр економіки ФРН. Він наголосив на необхідності невідкладно починати відбудову та важливості фінансування робіт.

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) запевнив, що німецькі компанії готові негайно долучитися до відбудови енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок нещодавніх ударів військ РФ. Відповідну заяву Габек зробив у вівторок, 18 квітня, на спільній пресконференції з міністеркою економіки України Юлією Свириденко у Києві, куди він прибув раніше цього дня з візитом.

"Міністр енергетики показав нам наслідки справді спустошливих ударів по енергоінфраструктурі, а також пояснив необхідність того, що потрібно зробити вже зараз, - за літо вибудовувати резервну інфраструктуру. З німецького боку підприємства відреагували просто одразу, сказавши: "Гаразд, ми все зрозуміли. До кого нам потрібно звертатися, якщо ми це зробимо (інвестуватимемо у відбудову. - Ред.)? Наскільки гарантованим буде фінансування?" (…) Тож тепер ми намагаємось якомога швидше діяти й цій логіці має усе підпорядковуватися. Енергетичну інфраструктуру потрібно швидко відбудувати й ми робитимемо все, що допоможе в цьому плані", - заявив Габек.

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Німецький урядовець додав, що необхідно інтенсивно дискутувати про економічну, енергетичну й оборонну співпрацю. "Нині потрібно швидко й прагматично розв'язувати проблеми", - наголосив він.

Водночас Габек наполіг на важливості того, аби видатки на допомогу Україні, як військову, так і для відбудови енергоінфраструктури, фінансувалися як першочергові. А для залучення німецьких інвесторів на український ринок є дуже ефективний інструмент - інвестиційні гарантії, пояснив Габек.

Німецькі компанії надають Україні енергообладнання

Раніше цього дня Габек розповів, що до його делегації входять представники енергетичної галузі ФРН, які з'ясують, яку саме підтримку енергетичній інфраструктурі України потрібно надати. "Німецькі компанії вже постачають турбіни та оснащення у великій кількості й майже в автоматизованому режимі", - наголосив Габек.

На цьому тлі віцеканцлер ФРН згадав необхідність посилення ППО України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомив, що уродовж останніх тижнів внаслідок ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі були знищені 80 відсотків потужностей українських теплових електростанцій (ТЕС).