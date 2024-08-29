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Масована атака дронів: у Києві є пошкодження від уламків

Ольга Журавльова
29 серпня 2024 р.

Уламки російських ударних безпілотників впали на територію житлової забудови в Дніпровському та Голосіївському районах, і на територію котеджного містечка в Деснянському.

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Дим над Києвом (архівне фото)
Уночі над Києвом збивали дрони (фото символічне)Фото: Andreas Stroh/ZUMA Press/picture alliance

Російські війська в ніч на четвер, 29 серпня, атакували Україну ударними безпілотниками (БпЛА).

У Києві повітряна тривога тривала майже всю ніч, працювала протиповітряна оборона (ППО). За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), знищено понад десяток дронів. 

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію житлової забудови - на дитячий майданчик між будинками.

У Голосіївському районі уламки також впали на територію житлової забудови - пошкоджені вікна та двері в квартирі на шостому поверсі багатоквартирного житлового будинку. В квартирі виявили "невеликий уламок, схожий на гайку".

У Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить альтанка в котеджному містечку.

Інформація про потерпілих наразі не надходила.

Третя масована повітряна атака на Київ за останні чотири дні

Це була вже третя масована повітряна атака на Київ за останні чотири дні. 

27 серпня РФ атакувала Київ дронами та ракетами Х-101. Всі цілі вдалось знищити. Обійшлося без руйнувань.

26 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по інфраструктурі України, переважно цілячись в енергетичні об'єкти. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що 15 регіонів країни атакували 236 російських ракет і дронів, більшу частину з яких збила ППО. Внаслідок атаки було пошкоджено кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, включаючи Київську гідроелектростанцію (ГЕС)

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