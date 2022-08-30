На фото - три поштові марки та купони. На них відтворено зображення першої поштової марки "Русскій воєнний корабль, іді …!". Також на марках в траурній рамці зафіксовано дату 14 квітня 2022 року - "чорний день" в історії російського флоту. Саме цього дня затонув крейсер "Москва". "Укрпошта" ввела в обіг 5 мільйонів примірників цих поштових марок 23 травня, до Дня морської піхоти.