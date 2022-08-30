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Війна Росії проти України
Щоденник війни
6 фото
СуспільствоУкраїна
Олександр Куницький
31 серпня 2022 р.
https://www.dw.com/uk/filatelia-vijni-postovi-marki-pro-podii-v-ukraini/g-62983465
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Близькі теми

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Топтема

Військовий під час навчань під Києвом

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