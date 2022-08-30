Філателія війни: поштові марки про події в Україні
"Укрпошта" випускає марки, присвячені подіям повномастшабного вторгнення РФ в Україну. Перші випуски викликали ажіотаж в українців, які годинами стояли в чергах, аби їх купити. У галереї DW - підбірка марок "Укрпошти".
Марка "Русскій воєнний корабль, іді …!"
Фразу "Русскій воєнний корабль, іді …!" український прикордонник сказав 24 лютого на острові Зміїний у відповідь на пропозицію росіян здатися. "Укрпошта" ввела в обіг марку 12 квітня тиражом в один мільйон екземплярів. Автор поштової марки і конверту "Перший день" - переможець конкурсу на кращий ескіз до поштової марки кримчанин Борис Грох.
Марка "Русскій воєнний корабль … Всьо!"
На фото - три поштові марки та купони. На них відтворено зображення першої поштової марки "Русскій воєнний корабль, іді …!". Також на марках в траурній рамці зафіксовано дату 14 квітня 2022 року - "чорний день" в історії російського флоту. Саме цього дня затонув крейсер "Москва". "Укрпошта" ввела в обіг 5 мільйонів примірників цих поштових марок 23 травня, до Дня морської піхоти.
Марка "Українська мрія"
На марці зображено найбільший у світі літак АН-225 "Мрія", який було знищено росіянами у Київській області. Основою ескізів став малюнок 11-річної художниці Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області. Вона зобразила "Мрію", яка летить до зірок та прикрашена рожевими квітами. "Укрпошта" ввела в обіг марку 28 червня тиражем у три мільйони примірників.
Марка "Доброго вечора, ми з України"
На цій поштовій марці відтворено реальні події, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ. Фраза “Доброго вечора, ми з України” стала популярною завдяки треку гурту Probass&Hardy. Ескіз марки виконала графічна дизайнерка та викладачка живопису Анастасія Бондарець. В обіг марку ввели 28 липня, до Дня Української Державності. Тираж - п'ять мільйонів примірників.
Поштовий блок "Вільні. Незламні. Непереможні"
До блоку увійшла марка з українським воїном та шість ілюстрацій, які показують останні пів року великої восьмирічної війни Росії проти України. Кожна з ілюстрацій - це окремі трагічні історії українців, які відбулися у різних регіонах України. Автор поштового блоку - український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Випуск відбувся 24 серпня тиражем один мільйон примірників.
Марка "Пес Патрон"
На самоклейному аркуші представлено вісім поштових марок із зображенням життя Патрона - відомого в Україні песика-розмінувальника. Автором малюнку став дизайнер-ілюстратор Олександр Нікітюк. "Укрпошта" вводить в обіг марку 1 вересня тиражем у один мільйон примірників. Особливістю випуску є благодійна складова - частина грошей піде на придбання машини розмінування та допомогу притулкам для тварин.