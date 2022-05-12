Евакуація з "Азовсталі" почнеться з порятунку важкопоранених - Верещук

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 12 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями п'ятниці, 12 травня.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав мету війни для своєї країни. "Чого б це не вартувало б і скільки б часу це не зайняло, Україна боротиметься у військовому, а також у дипломатичному відношенні за те, щоб бути повністю відновленою у всій своїй територіальній цілісності, включаючи, звичайно, Донбас та Крим" , - заявив глава зовнішньополітичного відомства у програмі heute journal німецького громадсько-правового телеканалу ZDF.

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Евакуація з "Азовсталі" почнеться з порятунку тяжкопоранених, заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Для відповідних перемовин до РФ прибули представники МКЧХ. Самі перемовини ведутся за опсередництва ТУреччини. За словами Верещук, спецоперація матиме кілька етапів. Перший з них - евакуація важкопоранених.

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На рахунки НБУ за перший тиждень роботи платформи пожертв UNITED24 надійшло 25 мійльонів 84 тисячі доларів США. "Пожертви на підтримку України надійшли з 72 країн світу. Серед найактивніших донорів - США, Велика Британія, Франція, Канада, Німеччина і, звичайно, Україна", - написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Протягом перших 7 днів кошти накопичувалися на рахунках НБУ. Тепер вони розподілятиму тьсяся міністерствами на найбільш важливі потреби України. Перший звіт міністерств про призначення та розподіл коштів обіцяють опублікувати 19 травня.

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За час бойових дій з 24 лютого російські війська пошкодили 570 закладів охорони здоров'я і повністю знищили 101 лікарню, сказав у відеозверенення президент України Володимир Зеленський. "Що це? Це дурість. Варварство. Це самознищення самої Росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитися, як на культурну націю", - заявив він і додав, що вночі росіяни завдавали ударів по Чернігівській області. "Ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягнути знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, - просто хворі. І невиліковно", - сказав президент і запевнив, що Україна все відновить.