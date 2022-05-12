 Російська армія випустила 12 ракет по Полтавщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2022

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Новини

Російська армія випустила 12 ракет по Полтавщині

78-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 12 травня.

Дим від ракетної атаки в Україні (ілюстративне фото)

Дим від ракетної атаки в Україні (ілюстративне фото)

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 12 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини четверга, 12 травня.

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За 12 травня росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Двох у Новоселівці, одного в Авдіївці та одного у Лимані. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав він у Telegram.

ООН підтвердила понад 1000 загиблих у передмістях Києва

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Тіла понад однієї тисячі цивільних осіб було виявлено в районах на північ від Києва, які були окуповані російськими військовими, повідомила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. Кілька сотень із них, за її словами, були страчені без судового розгляду або застрелені снайперами. "Ці цифри продовжуватимуть зростати", - сказала Бачелет на спеціальній сесії Ради ООН з прав людини у Женеві.

Це друге подібне засідання, присвячене звірствам російської армії у Бучі, Ірпені та інших передмістях Києва. Станом на 4 травня правоохоронці Київщини повідомляли про 1235 загиблих внаслідок окупації.

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++22.01++

Ракетний обстріл Полтавської області у четвер став чи не найбільш масштабним обстрілом регіону за час війни, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram. "12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука, більшість - по нафтопереробному заводу, який і так не працював. На НПЗ рятувальники гасять пожежу. Ніхто, на щастя, не постраждав", - повідомив Лунін.

Кулеба закликав ФРН перевести бізнес з Росії до України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав німецькі підприємства припинити вести бізнес у Росії та "перестати підтримувати російську військову машину". Виступаючи у Берліні після зустрічі з віцеканцлером та міністром економіки ФРН Робертом Габеком (Robert Habeck), Кулеба запропонував компаніям перенести бізнес в Україну. Він зазначив, що німецько-українські зв'язки мають майбутнє і що обидві сторони могли б отримати вигоду, враховуючи, що Україна влітку, як очікується, отримає статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

++21.38++

Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію, яка закликає РФ негайно припинити військові дії в Україні, розслідувати дії з боку російських військ з метою притягнення винних до відповідальності. За проєкт резолюції, представлений Україною, проголосували 33 члени Ради, двоє - Китай та Еритрея - проти. Ще 12 утрималися.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Німеччині за постачання самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze (PzH) 2000. "Хочу подякувати уряду ФРН та особливо своїй колезі Анналені Бербок за надання Україні гаубиць PzH 2000. Сьогодні ми потребуємо спільних зусиль задля захисту майбутнього Європи", - написав він у Twitter за підсумками візиту до Берліна.

"Європа буде в безпеці лише тоді, коли Україна переможе", також зазначив він, коментуючи зустріч з міністеркою оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

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Руїни Азовсталі, де обороняються українські військові

Руїни "Азовсталі", де обороняються українські військові

Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала не коментувати перемовини з Росією щодо евакуації важкопоранених бійців із "Азовсталі" у Маріуполі в обмін на полонених росіян.
"На жаль, публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу (…). Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте", - написала вона у Telegram.

За словами Верещук, нині ведуться переговори про 38 важкопоранених українських бійців. "Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", - наголосила вона. Загалом на "Азовсталі" перебувають понад 1000 українських бійців, включно з пораненими, повідомляла Верещук 10 травня агентству AFP.

++20.55++

Наприкінці травня берлінське видавництво Ullstein опублікує обрані промови президента України Володимира Зеленського німецькою мовою - "Заради України - заради свободи" ("Für die Ukraine - für die Freiheit"). Виручені кошти (одна книга коштує 10,99 євро) підуть на благодійні цілі та будуть перераховані на рахунок організації, створеної за ініціативи посольства України в Парижі, яка допомагає українському народу. До книги увійдуть тексти 20 вибраних виступів президента.

"У своїх промовах, з якими Зеленський звертався до свого народу, а також до інших держав і навіть до росіян незадовго до і відразу після вторгнення, він проявляє себе стійким захисником своєї країни та цінностей, яким ця війна загрожує: свободи, демократії та людяності", - значиться у описі книги на сайті видавництва.

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В Україні дозволили конфіскувати майно прихильників війни

++20.28++

Верховна Рада України ухвалила закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб, повідомляє сайт парламенту. 

"12 травня на пленарному засіданні парламенту ухвалено (...) закон №7194 - дозволили конфіскувати майно тих, хто підтримує російську агресію, за рішенням суду", - написав  голова парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

Метою цього закону є перешкоджання використанню економічних активів на шкоду національній безпеці України, розпалювання та ведення агресивної війни та відшкодування завданої шкоди, зазначається у пояснювальній записці до документа.

++20.00++

Кількість біженців від війни в Україні перевищила шість мільйонів, повідомляє портал управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Як зазначається, це є найсерйознішою кризою з біженцями в Європі з часів закінчення Другої світової війни. 

Згідно з даними ООН, понад 3,2 мільйона людей перетнули кордон із Польщею, понад 895 тисяч українців перебралися до Румунії, близько 785 тисяч - до Росії. Понад 583 тисяч українських біженців розмістилися в Угорщині, 459 тисяч - у Молдові, 409 тисяч - у Словаччині, 29 тисяч - у Білорусі.

Водночас з 24 лютого до України повернулося понад 1,6 мільйона людей.

++19.15++

Російські війська завдали ракетного удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) та інших обʼєктах інфраструктури в Кременчуці, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

"Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку - по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури", - написав він у Telegram.

2 квітня російські війська вже обстрілювали Кременчуцький НПЗ. Тоді, за даними Луніна, була знищена інфраструктура заводу.

++18.50++

У селі Сеньківка на Чернігівщині демонтують монумент під назвою "Три сестри", присвячений "дружбі народів" України, Росії та Білорусі, повідомила пресслужба Чернігівської обласної адміністрації. Нині місцева влада готує документи, аби зняти монумент з обліку пам'яток історії місцевого значення. Лише після цього споруду можна буде демонтувати. Монумент на межі кордонів трьох країн встановили у 1975 році.

++18.20++

Російський енергетичний концерн "Газпром" заявив у четвер, що більше не зможе використовувати польську ділянку газопроводу "Ямал-Європа" для експорту газу. Власник цієї ділянки - компанія EuRoPol GAZ - напередодні потрапила до урядового списку іноземних "дочок" Газпрому, проти яких РФ запроваджує енергетичні санкції. "Існує заборона на здійснення угод і платежів на користь осіб, які перебувають під санкціями, зокрема, для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу", - повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов в Telegram-каналі "Газпрому".

++17.45++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Фінляндії "повну підтримку" з боку Німеччини щодо приєднання до НАТО. "Я вітаю рішення Фінляндії висловитись на користь негайного вступу країни до НАТО. "У телефонній розмові з президентом Нійністе я запевнив Фінляндію у повній підтримці федерального уряду", - написав Шольц у Twitter.

++17.13++

Європейська Комісія запроваджує план дій "Шляхи солідарності", спрямований на допомогу Україні експортувати агропромислову продукцію та імпортувати необхідні товари. "Поки звичайні транспортні маршрути заблоковані або знищені Росією, в Україні застрягло понад 20 млн тонн зерна. Ця ситуація створює навантаження на українську економіку та глобальну продовольчу безпеку", - йдеться у Telegram ЄК. Такі заходи включатимуть  створення альтернативних маршрутів, збільшення транспортної спроможності та прискорення процедур при перетині кордону.

++16.49++

Президент України Володимир Зеленський вітає готовність Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО. Про це він повідомив у телефонній розмові з фінським президентом СауліНійністе, написав Зеленський у своєму акаунті в Twitter. "Обговорили також європейську інтеграцію України та оборонну взаємодію", - йдеться у првідомленні.

++16.14++

Фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" офіційно припинила існування у Верховній Раді, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко із фракції "Європейська солідарність"). "Фракцію "ОПЗЖ" у Верховній Раді офіційно ліквідовано", - написав парламентар у своєму Telegram. 

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++15.45++

Служба безпеки України заявила, що запобігла теракту у Запоріжжі, який планувався на об'єкті масового скупчення людей у центрі міста. Як повідомила пресслужба відомства у Telegram, зловмисником виявився мешканець Дніпра 1966 року народження, якого вдалося затримати.

"Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження - начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що чоловік намагався "заплутати сліди", і тому за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону. Нині тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину, наголосила СБУ.

++15.19++

Німеччина готова до оголошених Росією санкцій проти енергетичного сектора, вважає заступник канцлера ФРН, міністр економіки країни Роберт Габек (Robert Habeck). "Ми підготувалися до ситуації", - сказав він під час виступу у четвер у Бундестазі. Габек наголосив, що ринок забезпечить альтернативні джерела енергії, щоб заповнити нестачу, спричинену скороченням постачання газу з Росії. При цьому розширення відновлюваних джерел енергії, за його словами, нині є необхідною умовою для майбутньої безпеки Німеччини. Також Габек звинуватив Росію у використанні енергії в якості "зброї".

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Напередодні, 11 травня, російський уряд запровадив санкції проти колишньої "дочки" "Газпрому" - Gazprom Germania, яка на початку квітня була передана в Німеччині під управління Федерального агентства з мереж. В ухвалі уряду, крім неї, перераховуються ще 30 компаній, внесених до російського чорного списку. Серед іншого під санкції потрапила польська компанія EuRoPol GAZ S. A. - власник польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

++15.00++

Європейський банк реконструкції та розвитку зібрав один мільярд євро допомоги Україні на своїх щорічних зборах. "Донори висловили намір надати банку один мільярд євро "у відповідь на війну з Україною", - заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо на пресконференції у марокканському місті Марракеш. ЄБРР прогнозує, що українська економіка впаде цього року на 30 відсотків.

Дивитись відео 06:06

Коли Україна перейде у контрнаступ і яка подальша стратегія Росії (11.05.2022)

  • Олександра з Києва

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олександра поїхала з Києва 23 березня. Зараз живе у Бергіш-Гладбаху: "Я хочу додому, але поки не можна. Іноді хочеться все кинути та поїхати до Києва, навіть якщо там бомблять. Тут важко - чужі люди. Я все одно повернуся, коли дозволять. Ми повинні зберегти якнайбільше українських життів, щоб потім відбудувати країну. Ця думка допомагає мені впоратися з ситуацією".

  • Олександра з Києва

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Її спогади: "15 березня я вирішила, що треба їхати. Поруч підірвали метро. Я прокинулася від того, що стіни трясуться. О 7-й ранку я вийшла і додому більше не поверталася. 23 березня сіла на потяг до Львова. Ночувала у подруги. 26 березня Львів бомбили. Я сиділа в підвалі й думала: "Боже, дай дожити до завтра". У Львові дізналася, що волонтер возить до Богуміна. З Чехії поїхала до Німеччини".

  • Будинок на проспекті Лобановського в Києві, у який влучила російська ракета

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олександра народилася у Кіровограді. 19 років жила у Києві. "Я мешкала у хорошому місці, в гарній квартирі, у будинку на Подолі, у старому місті, в історичному центрі. Працювала в IT-компанії", - розповідає вона. На фото: будинок у Києві на проспекті Лобановського, неподалік від бомбосховища, де під час обстрілів перебувала Олександра.

  • Олександра з України

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Про перші дні війни, проведені у підвалі, вона згадує так: "На третій день їжа почала закінчуватися. У мене не було сил навіть гумку для волосся зав'язати. У підвалі був туалет і умивальник, можна було помити посуд, але душ прийняти не можна. У підвалі весь час сидиш, усе затікає". На фото: Олександра на підземному паркмайданчику в Києві.

  • Олександра з України

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    "У Німеччині всі допомагають. Волонтери дали одяг, є гуманітарна допомога, їжа, щомісячна соціальна допомога. Для мене головна проблема - незнання німецької мови. У всіх відомствах без німецької важко. Якби я знала мову, я вже працювала б. У мене лише українська, російська, англійська. Незрозуміло, чи я надовго тут", - каже жінка в інтерв'ю DW.

  • Олена

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олена виїхала з дітьми з Київської області 10 березня. Нині живе у Кельні: "Я народилася на Донеччині. Авдіївка - моя батьківщина. Ми прожили під обстрілами вісім місяців у 2014-2015 роках. І тут... 24 лютого. Боже, я ніколи б не повірила, що війна... Одну війну закінчили б. Я була в шоці, просто не могла повірити". У селищі Клавдієво-Тарасове Олена жила з 2015 року.

  • Олена

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Про перші два тижні: "У самому селищі російських військових не було. Але поруч Буча, Макарів, Бородянка… Там уже обстріли були страшні. З усіх боків були російські чи українські військові, і вони через нас перестрілювалися. Я вирішила, що краще зберу валізи і поїду. Залишитися - усім ризикувати. Не тільки життям, а й здоров'ям - своїм і дітей. Можуть скалічити, можуть зґвалтувати".

  • Діти Олени

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олену з дітьми вивезла незнайома сімейна пара своєю машиною. "Чули, що можуть бути російські блокпости: якщо не сподобається машина, може початися обстріл. Стан - груда нервів. Не знала, як посадити дітей. Всередині на задньому сидінні поставили рюкзаки, хоча розуміли, що від куль це не врятує. Виїхали, дякувати Богу, тихо. На дорогах лежали трупи в українській військовій формі".

  • Черги за гуманітарною допомогою в Київській області

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    "Я перейшла кордон біля Перемишля. Нас відвезли до табору для біженців. У Польщі приймали дуже добре. У таборі були волонтери з різних країн. Звичайні люди на своїх машинах. Знайшла перекладача, він познайомив мене з хлопцями з Німеччини. Пауль і Тім - з Кельна. Я вирішила їхати до Німеччини. На фото: черги за гуманітарною допомогою в Київській області.

  • Олена

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олена вважає, що їй дуже пощастило. "Раніше ніколи не була тут, але це була єдина країна, куди я хотіла. Пауль і Тім допомогли мені знайти житло. Тут я почуваюся добре і спокійно. Думаю, що ми залишимося в Німеччині. Діти пішли до німецької школи, вивчають мову, я також. Ми уже двічі тікали від війни, хочу, щоб мої діти виросли у спокійній обстановці", - каже жінка в інтерв'ю DW.

  • Тетяна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Тетяна поїхала з Харкова 5 березня. Нині живе у Бонні. В Україні вона провела з дитиною три тижні під обстрілами. "Моя 10-річна донька була дуже налякана, часто плакала і весь час питала: "Мамо, я ж тут не помру?" Виїздити було страшно, але дивитись на дитину в такому стані сил більше не було", - розповідає жінка.

  • Дівчинка спить у бомбосховищі

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Про свій від'їзд: "До Львова ми дісталися за п'ять днів, звідти - до Польщі. Польські прикордонники ласкаво посміхалися нам, постійно говорили, що ми тепер у безпеці, допомагали нести сумки. Волонтери зустріли нас із іграшками для дітей, гарячою їжею та цілими мішками предметів першої необхідності, пояснювали маршрути до Німеччини". На фото: донька Тетяни у бомбосховищі.

  • Тетяна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    З Польщі Тетяна з дочкою вирушили до Німеччини: "Ми поїхали з великою валізою та кількома сумками. У Берліні на вокзалі ми ненадовго зайшли в магазин і залишили валізу на платформі. Коли повернулися, її вже не було. У Бонн ми прибули 11 березня. Нас з донькою безкоштовно поселили у невеликій кімнаті в готелі".

  • Тетяна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Тетяна вдячна Німеччині та іншим європейським країнам за допомогу: "Хоча я перебуваю в безпеці, серце моє залишилося у Харкові, з рідними та близькими мені людьми. Щовечора я читаю новини про те, що знову бомбардували, що знову когось поранили і є убиті. Щоранку обдзвонюю тих, хто залишився, у сподіванні, що дадуть відповідь, скажуть, що з ними все добре".

  • Донька Тетяни

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Під час зйомок донька Тетяни ховалась під ковдрою. "Моя дочка займається з психологом, у неї психологічна травма. Вона запитує, чи не нападе Росія на Німеччину. Нещодавно ми йшли вулицею і почули петарди. Вона притулилася до мене і кричала, що треба ховатися. Мої аргументи на неї не діють. Коли вона залишається в номері одна, то нерідко ховається у ванній", - розповідає жінка.

  • Інна з Одеси

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Інна розповідає, що до Німеччини вона з Ксенією приїхала до знайомих, які запропонували тимчасово зупинитися у них. Діти навчаються зараз у своїх українських школах у режимі онлайн. Жінки вдячні усім, хто надавав їм допомогу житлом та речами, каже Інна.

  • Ксенія та Інна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Ксенія та Інна виїхали з Одеси. "Ми живемо у незнанні, не маємо гадки, що далі буде. Ми чудово розуміємо, що нам доведеться відновлювати свою країну. Зрозуміло, що довгий час не буде роботи, постраждала економіка, до цього всі українці готові. Але ж якби якісь терміни були, а так виходить, що ніхто не розуміє, що далі робити, це найскладніше", - кажуть вони.

  • Ксенія та її родина

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    В інтерв'ю DW Ксенія згадує: "24 лютого пролетіло над нашим будинком. Швидше за все, збивали ракети. Ми досі боїмося цих звуків. Діти можуть їх забути, але ми ніколи не забудемо. У місті почалася паніка. У магазинах люди змітали усе, на заправках - черги. Я зателефонувала кумі. Ми побігли купувати продукти, памперси. Спали всі у нас вдома в коридорі на підлозі. На машині виїхали до Придністров'я".

  • Рюкзак і сумка Інни

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    У Придністров'ї Ксенія та її кума Інна прожили два тижні. "Через те, що Придністров'я надто проросійське, чоловіки сказали нам їхати звідти, - каже Інна. - Дорогою зламалася машина, ночували в Румунії, Угорщині, Австрії. У Відні волонтери на вокзалі допомогли з безкоштовними квитками. З Відня ми вже потягом їхали до Німеччини". На фото: сумки, з якими Інна та її син приїхали до Німеччини.

  • Інна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Інна (на фото) хоче повернутися до Одеси. Ксенія додає: "Страшно, хочеться додому, ми тут гості, а їхати не можна, чоловік категорично не дозволяє. Я була кілька разів на межі, коли хотілося просто повернутися, незважаючи на війну. Я ніколи не виїжджала зі свого міста. Якби чоловік був зі мною, я б, можливо, по-іншому почувалася. Він удома, патрулює нашу вулицю".  

    Автор: Дарина Мелетіна


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