Російська армія випустила 12 ракет по Полтавщині

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 12 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини четверга, 12 травня.

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За 12 травня росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Двох у Новоселівці, одного в Авдіївці та одного у Лимані. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав він у Telegram.

ООН підтвердила понад 1000 загиблих у передмістях Києва

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Тіла понад однієї тисячі цивільних осіб було виявлено в районах на північ від Києва, які були окуповані російськими військовими, повідомила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. Кілька сотень із них, за її словами, були страчені без судового розгляду або застрелені снайперами. "Ці цифри продовжуватимуть зростати", - сказала Бачелет на спеціальній сесії Ради ООН з прав людини у Женеві.

Це друге подібне засідання, присвячене звірствам російської армії у Бучі, Ірпені та інших передмістях Києва. Станом на 4 травня правоохоронці Київщини повідомляли про 1235 загиблих внаслідок окупації.

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Ракетний обстріл Полтавської області у четвер став чи не найбільш масштабним обстрілом регіону за час війни, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram. "12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука, більшість - по нафтопереробному заводу, який і так не працював. На НПЗ рятувальники гасять пожежу. Ніхто, на щастя, не постраждав", - повідомив Лунін.

Кулеба закликав ФРН перевести бізнес з Росії до України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав німецькі підприємства припинити вести бізнес у Росії та "перестати підтримувати російську військову машину". Виступаючи у Берліні після зустрічі з віцеканцлером та міністром економіки ФРН Робертом Габеком (Robert Habeck), Кулеба запропонував компаніям перенести бізнес в Україну. Він зазначив, що німецько-українські зв'язки мають майбутнє і що обидві сторони могли б отримати вигоду, враховуючи, що Україна влітку, як очікується, отримає статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

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Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію, яка закликає РФ негайно припинити військові дії в Україні, розслідувати дії з боку російських військ з метою притягнення винних до відповідальності. За проєкт резолюції, представлений Україною, проголосували 33 члени Ради, двоє - Китай та Еритрея - проти. Ще 12 утрималися.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Німеччині за постачання самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze (PzH) 2000. "Хочу подякувати уряду ФРН та особливо своїй колезі Анналені Бербок за надання Україні гаубиць PzH 2000. Сьогодні ми потребуємо спільних зусиль задля захисту майбутнього Європи", - написав він у Twitter за підсумками візиту до Берліна.

"Європа буде в безпеці лише тоді, коли Україна переможе", також зазначив він, коментуючи зустріч з міністеркою оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

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Руїни "Азовсталі", де обороняються українські військові

Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала не коментувати перемовини з Росією щодо евакуації важкопоранених бійців із "Азовсталі" у Маріуполі в обмін на полонених росіян.

"На жаль, публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу (…). Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте", - написала вона у Telegram.

За словами Верещук, нині ведуться переговори про 38 важкопоранених українських бійців. "Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", - наголосила вона. Загалом на "Азовсталі" перебувають понад 1000 українських бійців, включно з пораненими, повідомляла Верещук 10 травня агентству AFP.

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Наприкінці травня берлінське видавництво Ullstein опублікує обрані промови президента України Володимира Зеленського німецькою мовою - "Заради України - заради свободи" ("Für die Ukraine - für die Freiheit"). Виручені кошти (одна книга коштує 10,99 євро) підуть на благодійні цілі та будуть перераховані на рахунок організації, створеної за ініціативи посольства України в Парижі, яка допомагає українському народу. До книги увійдуть тексти 20 вибраних виступів президента.

"У своїх промовах, з якими Зеленський звертався до свого народу, а також до інших держав і навіть до росіян незадовго до і відразу після вторгнення, він проявляє себе стійким захисником своєї країни та цінностей, яким ця війна загрожує: свободи, демократії та людяності", - значиться у описі книги на сайті видавництва.

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В Україні дозволили конфіскувати майно прихильників війни

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Верховна Рада України ухвалила закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб, повідомляє сайт парламенту.

"12 травня на пленарному засіданні парламенту ухвалено (...) закон №7194 - дозволили конфіскувати майно тих, хто підтримує російську агресію, за рішенням суду", - написав голова парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

Метою цього закону є перешкоджання використанню економічних активів на шкоду національній безпеці України, розпалювання та ведення агресивної війни та відшкодування завданої шкоди, зазначається у пояснювальній записці до документа.

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Кількість біженців від війни в Україні перевищила шість мільйонів, повідомляє портал управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Як зазначається, це є найсерйознішою кризою з біженцями в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

Згідно з даними ООН, понад 3,2 мільйона людей перетнули кордон із Польщею, понад 895 тисяч українців перебралися до Румунії, близько 785 тисяч - до Росії. Понад 583 тисяч українських біженців розмістилися в Угорщині, 459 тисяч - у Молдові, 409 тисяч - у Словаччині, 29 тисяч - у Білорусі.

Водночас з 24 лютого до України повернулося понад 1,6 мільйона людей.

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Російські війська завдали ракетного удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) та інших обʼєктах інфраструктури в Кременчуці, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

"Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку - по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури", - написав він у Telegram.

2 квітня російські війська вже обстрілювали Кременчуцький НПЗ. Тоді, за даними Луніна, була знищена інфраструктура заводу.

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У селі Сеньківка на Чернігівщині демонтують монумент під назвою "Три сестри", присвячений "дружбі народів" України, Росії та Білорусі, повідомила пресслужба Чернігівської обласної адміністрації. Нині місцева влада готує документи, аби зняти монумент з обліку пам'яток історії місцевого значення. Лише після цього споруду можна буде демонтувати. Монумент на межі кордонів трьох країн встановили у 1975 році.

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Російський енергетичний концерн "Газпром" заявив у четвер, що більше не зможе використовувати польську ділянку газопроводу "Ямал-Європа" для експорту газу. Власник цієї ділянки - компанія EuRoPol GAZ - напередодні потрапила до урядового списку іноземних "дочок" Газпрому, проти яких РФ запроваджує енергетичні санкції. "Існує заборона на здійснення угод і платежів на користь осіб, які перебувають під санкціями, зокрема, для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу", - повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов в Telegram-каналі "Газпрому".

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Фінляндії "повну підтримку" з боку Німеччини щодо приєднання до НАТО. "Я вітаю рішення Фінляндії висловитись на користь негайного вступу країни до НАТО. "У телефонній розмові з президентом Нійністе я запевнив Фінляндію у повній підтримці федерального уряду", - написав Шольц у Twitter.

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Європейська Комісія запроваджує план дій "Шляхи солідарності", спрямований на допомогу Україні експортувати агропромислову продукцію та імпортувати необхідні товари. "Поки звичайні транспортні маршрути заблоковані або знищені Росією, в Україні застрягло понад 20 млн тонн зерна. Ця ситуація створює навантаження на українську економіку та глобальну продовольчу безпеку", - йдеться у Telegram ЄК. Такі заходи включатимуть створення альтернативних маршрутів, збільшення транспортної спроможності та прискорення процедур при перетині кордону.

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Президент України Володимир Зеленський вітає готовність Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО. Про це він повідомив у телефонній розмові з фінським президентом СауліНійністе, написав Зеленський у своєму акаунті в Twitter. "Обговорили також європейську інтеграцію України та оборонну взаємодію", - йдеться у првідомленні.

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Фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" офіційно припинила існування у Верховній Раді, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко із фракції "Європейська солідарність"). "Фракцію "ОПЗЖ" у Верховній Раді офіційно ліквідовано", - написав парламентар у своєму Telegram.

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Служба безпеки України заявила, що запобігла теракту у Запоріжжі, який планувався на об'єкті масового скупчення людей у центрі міста. Як повідомила пресслужба відомства у Telegram, зловмисником виявився мешканець Дніпра 1966 року народження, якого вдалося затримати.

"Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження - начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що чоловік намагався "заплутати сліди", і тому за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону. Нині тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину, наголосила СБУ.

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Німеччина готова до оголошених Росією санкцій проти енергетичного сектора, вважає заступник канцлера ФРН, міністр економіки країни Роберт Габек (Robert Habeck). "Ми підготувалися до ситуації", - сказав він під час виступу у четвер у Бундестазі. Габек наголосив, що ринок забезпечить альтернативні джерела енергії, щоб заповнити нестачу, спричинену скороченням постачання газу з Росії. При цьому розширення відновлюваних джерел енергії, за його словами, нині є необхідною умовою для майбутньої безпеки Німеччини. Також Габек звинуватив Росію у використанні енергії в якості "зброї".

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Напередодні, 11 травня, російський уряд запровадив санкції проти колишньої "дочки" "Газпрому" - Gazprom Germania, яка на початку квітня була передана в Німеччині під управління Федерального агентства з мереж. В ухвалі уряду, крім неї, перераховуються ще 30 компаній, внесених до російського чорного списку. Серед іншого під санкції потрапила польська компанія EuRoPol GAZ S. A. - власник польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

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Європейський банк реконструкції та розвитку зібрав один мільярд євро допомоги Україні на своїх щорічних зборах. "Донори висловили намір надати банку один мільярд євро "у відповідь на війну з Україною", - заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо на пресконференції у марокканському місті Марракеш. ЄБРР прогнозує, що українська економіка впаде цього року на 30 відсотків.

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