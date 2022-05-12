Командир морпіхів просить Маска допомогти вийти з "Азовсталі"

Командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волина створив акаунт у Twitter спеціально для того, щоби звернутися до Ілона Маска. Він попросив американського мільярдера допомогти українським військовим вибратися з заводу "Азовсталь" в Маріуполі на Донеччині.

"Кажуть, ти походиш із іншої планети, щоби навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поруч, бо я живу там, де майже неможливо вижити. Допоможи нам вибратися з "Азовсталі" до країни-посередника. Якщо не ти, то хто? Дай підказку", - написав Волина.

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Київ пропонує обмін важкопоранених "азовців" на полонених із РФ

Українські військові, заблоковані на заводі "Азовсталь", не збираються здаватися в полон росіянам, але деблокувати їх воєнним шляхом наразі неможливо.

Україна запропонувала Росії обміняти важкопоранених бійців із заводу "Азовсталь" на полонених російських солдатів за стандартними правилами обміну військовополонених. Переговори тривають, але домовленості поки немає.

На процедуру "екстракшн" (швидке виведення військових чи цивільних з місця ведення бойових дій у безпечне місце за участі третьої нейтральної сторони та підтримки міжнародної спільноти - Ред.) РФ не погоджується.

Евакуація з "Азовсталі"

На першому етапі з металургійного заводу в Маріуполі вдалося евакуювати понад 300 цивільних - жінок, дітей та людей похилого віку. В цьому Україні допомагали Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація Об'єднаних Націй. 7 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі" передбачатиме виведення з заводу поранених і медиків.

Зеленський також заявив, що можливе знищення українських військових на "Азовсталі" поставить крапку в переговорах із РФ.