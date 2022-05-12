Глава МЗС України закликає поставити Києву західні винищувачі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Німеччини закликав поставити Києву західні винищувачі та системи протиракетної оборони. "Давайте забудемо про радянські системи, з цим покінчено, - заявив він в інтерв'ю Die Welt, опублікованому у четвер, 12 травня. - Якщо ця війна продовжиться, то останні запаси радянського озброєння в країнах, які готові віддати його нам, скоро будуть витрачені".

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Кулеба вкотре розкритикував нерішучість Берліна в питанні поставок зброї. При цьому він висловив здивування обіцянкою Німеччини надати зенітні самохідні установки (ЗСУ) "Гепард", які Україна навіть не просила. "Вирішальним фактором для німецького уряду, схоже, було дати нам те, що йому самому не потрібно, - припустив глава українського МЗС, описавши ситуацію з обіцянкою поставити "Гепарди". - Спершу нам кажуть, що ми їх отримаємо. Потім кажуть: ви їх отримаєте, коли будуть боєприпаси, тому що у нас їх немає. Спочатку погодитись дати те, про що ми не просили, а потім з'ясувати, що система взагалі не може працювати - це викликає деякі питання".

Україна просить більше гаубиць

Кулеба також розкритикував те, що ФРН поставить Україні лише сім самохідних гаубиць PzH 2000: "Тоді ж, коли про це стало відомо, я отримав повідомлення з дуже маленької країни ЄС, яка також хотіла дати нам сім одиниць тієї ж системи. Тут масштаби зовсім інші, це виглядає не дуже добре".

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За словами Кулеби, поставки озброєнь стали однією з причин його приїзду до Берліна: він хоче зрозуміти, в якому стані знаходиться розгляд цього питання в уряді Німеччини.

Водночас глава МЗС України високо оцінив позицію ФРН щодо нафтового ембарго проти Росії. Він наголосив, що у цьому питанні Німеччина тепер відіграє "сильну, навіть провідну роль" у ЄС.

Нагадаємо, зенітні самохідні установки "Гепард" та самохідні гаубиці - це поки що єдине важке озброєння, яке Німеччина пообіцяла надати Україні.