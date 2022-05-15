Зеленський змінив командувача сил тероборони

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій 15 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями 16 травня (час київський).

Відеозвернення Зеленського

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У відеозверненні за підсумком 81-го дня війни в Україні президент Володимир Зеленський запевнив, що влада щоденно продовжує дуже складні переговори щодо порятунку людей з заводу "Азовсталь" в Маріуполі на Донеччині.

Він також заявив, що українська влада готується до нових намагань Росії наступати на Донбасі та активізувати рух на півдні країни. При цьому він додав: "Окупанти досі не хочуть визнавати, що перебувають у глухому куті та що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала. Вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, заберуть це зло із собою назад у Росію. Заберуть, бо відступатимуть".

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Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 81-го дня війни повідомив, що для збереження максимальної уваги світу до України в понеділок спілкуватиметься зі студентами 63 провідних американських та двох канадських університетів, а наприкінці травня звернеться до студентів і викладачів Стенфордського університету. 23 травня він звернеться до учасників Давоського економічного форуму, де обговорюватиметься післявоєнне відновлення України.

Також Зеленський збирається розширити географію звернень до парламентів іноземних держав на парламенти країни Африки та Азії. За його словами, у таких зверненнях до європейських країн одне з основних завдань - отримання Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу та вступ до ЄС за швидкою процедурою, до світових - посилення санкцій проти Росії, в першу чергу - нафтове ембарго.

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Зеленський змінив командувача сил тероборони

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Галушкіна з посади командувача сил територіальної оборони Збройних сил України та призначив замість нього генерал-майора Ігоря Танцюру.

Галушкін займав цю посаду з 1 січня. Причини його звільнення в указі не повідомляються. Танцюра до призначення працював начальником штабу - заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, а з 2019 до 2022 року - начальником штабу - першим заступником командувача Операції об'єднаних сил.

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Україні підконтрольні 10 відсотків території Луганщини

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Україна підконтрольні 10 відсотків території Луганщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону. "Сьогодні під нашим контролем околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк плюс села та містечка громад, Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною", - сказав він. За його словами, евакуація з області не зупиняється.

"Найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки - дорога Лисичанськ-Бахмут. Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце. Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька", - каже Гайдай. Водночас він запевняє, що Сєвєродонецьк надійно захищений і українська оборона дозволить вистояти. "Навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати", - переконує голова ОВА.