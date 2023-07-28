МОК надав автоматичну кваліфікацію Харлан на Олімпіаду-2024

Міжнародний олімпійський комітет з листом звернувся до Харлан, у якому повідомив, що спортсменку автоматично допустили до участі в Олімпіаді-2024 після її дискваліфікації з чемпіонату світу.

Лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпіаду-2024. Про це повідомив у п'ятницю, 28 липня, міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт, оприлюднивши лист від президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach) до Харлан.

У документі йдеться, що фехтувальниця отримає автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024 на випадок, якщо не зможе відібратися туди через відбіркову систему.

"Враховуючи вашу унікальну ситуацію, МОК надасть додаткову квоту вам на Олімпіаду у Парижі, якщо ви не зможете кваліфікуватися у період, що залишився. Робимо цей унікальний виняток ще й через те, що процес (розгляду скарги на рішення про дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу в Мілані. - Ред.), який триває, ніяк не компенсує кваліфікаційні бали, які ви втратили через дискваліфікацію", - зазначив президент МОК.

Бах запевнив Харлан у підтримці та зазначив своє "захоплення тим, як вона справляється з цією надзвичайно складною ситуацію", у який опинилася спортсменка і український народ.

Президент МОК, який сам має за плечима кар'єру фехтувальника і виграв золото на Олімпіаді-1976 у Монреалі, зазначив, що "не може собі уявити", як Харлан почувається в даний момент. "Війна проти вашої країни, страждання людей в Україні, непевність щодо вашої у чемпіонаті з фехтування в Мілані, важкі внутрішні конфлікти, які, можливо, переживаєте ви та багато інших українських спортсменів, та ще й події, які сталися вчора: усе це - карусель почуттів та емоцій", - ідеться у листі Баха.

Читайте також: Харлан про відмову потиснути руку росіянці: Не можна примусити до миру

Дискваліфікація Харлан з чемпіонату світу

Листу президента МОК на адресу Харлан передувала дискваліфікація української фехтувальниці з чемпіонату світу 27 липня через її відмову потиснути руку переможеній суперниці з Росії Анні Смирновій, що виступала як нейтральна спортсменка, як того вимагають правила змагань.

Український міністр Гутцайт повідомив, що триває робота зі зняття "чорної картки" для подальших змагань Харлан та недопущенню аналогічних ситуацій в інших видах спорту.

Читайте також: Дискваліфікація Ольги Харлан: як відреагували у Німеччині