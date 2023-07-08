Спортсменів із РФ та Білорусі допустять до Азійських ігор

Участь у Азійських іграх, які пройдуть восени в Китаї може дозволити росіянам та білорусам кваліфікуватися на Олімпіаду у Парижі у 2024 році.

Генеральна асамблея Олімпійської ради Азії (OCA) дозволила брати участь максимум 500 спортсменам із РФ та Білорусі під нейтральним прапором. Відповідне рішення було ухвалено в суботу, 8 липня, на засіданні в Бангкоку.

"Ми пропонуємо дозволити російським і білоруським незалежним спортсменам (...) з квотою 500 осіб змагатися під нейтральним прапором як незалежні спортсмени", - цитує генерального директора OCA Хусейна аль-Мусалама агенція AFP.

При цьому, за його словами, політики з Росії чи Білорусі не будуть запрошені на змагання, що відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня у китайському Ханчжоу. Також буде заборонено символіку обох країн, а спортсмени виступатимуть поза медальним заліком.

Водночас участь в Азійських іграх дозволить спортсменам кваліфікуватися на Олімпійські ігри у Парижі наступного року, наголошує видання Inside the Games.

Заклики не допустити росіян на Олімпіаду

28 березня виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до змагань за певних умов. Росіян і білорусів, вважає МОК, слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально в нейтральному статусі без національної символіки. Але це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими. Таких до змагань не рекомендується допускати за жодних умов. Також не рекомендується дозволяти виступи в командних видах спорту.

Втім, проти участі росіян і білорусів на Олімпійських іграх виступає низка країн, серед яких - Польща, Чехія, Німеччина та країни Балтії. Також Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій закликала МОК заборонити всім російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх поки триває війна Росії проти України.

Утім, президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) й надалі виступає за повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання.