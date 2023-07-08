Спортсменів із РФ та Білорусі допустять до Азійських ігор
Генеральна асамблея Олімпійської ради Азії (OCA) дозволила брати участь максимум 500 спортсменам із РФ та Білорусі під нейтральним прапором. Відповідне рішення було ухвалено в суботу, 8 липня, на засіданні в Бангкоку.
"Ми пропонуємо дозволити російським і білоруським незалежним спортсменам (...) з квотою 500 осіб змагатися під нейтральним прапором як незалежні спортсмени", - цитує генерального директора OCA Хусейна аль-Мусалама агенція AFP.
При цьому, за його словами, політики з Росії чи Білорусі не будуть запрошені на змагання, що відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня у китайському Ханчжоу. Також буде заборонено символіку обох країн, а спортсмени виступатимуть поза медальним заліком.
Водночас участь в Азійських іграх дозволить спортсменам кваліфікуватися на Олімпійські ігри у Парижі наступного року, наголошує видання Inside the Games.
Заклики не допустити росіян на Олімпіаду
28 березня виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до змагань за певних умов. Росіян і білорусів, вважає МОК, слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально в нейтральному статусі без національної символіки. Але це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими. Таких до змагань не рекомендується допускати за жодних умов. Також не рекомендується дозволяти виступи в командних видах спорту.
Втім, проти участі росіян і білорусів на Олімпійських іграх виступає низка країн, серед яких - Польща, Чехія, Німеччина та країни Балтії. Також Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій закликала МОК заборонити всім російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх поки триває війна Росії проти України.
Утім, президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) й надалі виступає за повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання.