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СпортЧехія

Чехія заборонила виступати на спортивних змаганнях росіянам

Олександр Куницький
47 хв. тому

Через війну РФ проти України російські спортсмени не зможуть брати участі в турнірах у Чехії, а чеські - у РФ.

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Прага
ПрагаФото: Anna-Marie Krizova/CTK/dpa/picture alliance

Уряд Чехії в середу, 28 червня, заборонив російським спортсменам брати участь в індивідуальних та командних змаганнях на території країни, повідомляє агентство AFP.

Водночас спортсменам та командам які представляють Чехію, заборонили брати участь у змаганнях, що проводяться в Росії. Обмеження, які запропонували чеські спортивні асоціації, поширюється на всі види спорту та всіх спортсменів.  Про те, чи стосується цей крок і білоруських спортсменів, інформації не було.

Раніше чеським хокеїстам, які виступають у російській Континентальній хокейній лізі, заборонили грати за збірну країни.

Заклики не допустити росіян на Олімпіаду

ТакожОлімпійський комітет Чехії виступив проти допуску до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів.

Проти участі росіян і білорусів на Олімпійських іграх виступають Польща, Німеччина та країни Балтії. Також Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій закликала Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонити всім російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх поки триває війна Росії проти України. 

Утім, президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) й надалівиступає за повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання.

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