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МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ

Степан Смишляєв
12 жовтня 2023 р.

Після того як російський Олімпійський комітет "анексував" низку спортивних організацій України, МОК призупинив його діяльність. Втім, він все ще не заборонив росіянам брати участь в Олімпіаді.

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Frankreich: Olympische Ringe zu den Sommerspielen 2024
Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії Фото: Jean-Christophe Bott/Keystone/dpa/picture alliance

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у четвер, 12 жовтня, призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР). Про це повідомляє пресслужба МОК.

Це стало реакцією на рішення ОКР від 5 жовтня, яким той "включив" до свого складу регіональні спортивні організації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які перебувають у віданні Національного олімпійського комітету України (НОК).

В МОК наголосили: рішення росіян було ухвалене всупереч Олімпійській хартії, адже порушує територіальну цілісність НОК.

"Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати фінансування від олімпійського руху", - наголошується у повідомленні.

Росіяни все ще не відсторонені від Олімпіади

Втім у МОК зазначили, що згідно з рекомендаціями від 28 березня, залишають за собою право ухвалювати рішення про участь окремих "нейтральних" спортсменів з російським громадянством в Олімпійських іграх 2024 року, що пройдуть у французькому Парижі, та Зимовій Олімпіаді 2026 року, що пройде в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

У березні виконавча рада МОК рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів дозволити атлетам з РФ і Білорусі повернутися до змагань за певних умов.

Згідно з рекомендаціями, росіян і білорусів слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально в нейтральному статусі без національної символіки. Але це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими.

Це рішення МОК викликало обурення як в Україні, так і в низці інших країн.

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