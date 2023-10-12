МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ

Після того як російський Олімпійський комітет "анексував" низку спортивних організацій України, МОК призупинив його діяльність. Втім, він все ще не заборонив росіянам брати участь в Олімпіаді.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у четвер, 12 жовтня, призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР). Про це повідомляє пресслужба МОК.

Це стало реакцією на рішення ОКР від 5 жовтня, яким той "включив" до свого складу регіональні спортивні організації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які перебувають у віданні Національного олімпійського комітету України (НОК).

В МОК наголосили: рішення росіян було ухвалене всупереч Олімпійській хартії, адже порушує територіальну цілісність НОК.

"Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати фінансування від олімпійського руху", - наголошується у повідомленні.

Росіяни все ще не відсторонені від Олімпіади

Втім у МОК зазначили, що згідно з рекомендаціями від 28 березня, залишають за собою право ухвалювати рішення про участь окремих "нейтральних" спортсменів з російським громадянством в Олімпійських іграх 2024 року, що пройдуть у французькому Парижі, та Зимовій Олімпіаді 2026 року, що пройде в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

У березні виконавча рада МОК рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів дозволити атлетам з РФ і Білорусі повернутися до змагань за певних умов.

Згідно з рекомендаціями, росіян і білорусів слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально в нейтральному статусі без національної символіки. Але це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими.

Це рішення МОК викликало обурення як в Україні, так і в низці інших країн.

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