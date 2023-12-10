"Старт нової ери": Мілей склав присягу президента Аргентини

Правопопуліст Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини після перемоги на виборах. У своїй промові він анонсував жорсткі заходи економії в країні. На церемонії інавгурації був пристуній президент України.

У столиці Аргентини Буенос-Айресі в неділю, 10 грудня, відбулася інавгурація обраного президента Хав'єра Мілея. Політик, який обирався від Лібертаріанської партії, що входить у правий альянс "Свобода настає", склав присягу перед Національним конгресом.

"Я клянуся Богові та країні з чесністю та патріотизмом виконувати обов'язки на посаді президента аргентинської нації", - сказав Мілей, якого цитує агенція AFP. "Сьогоднішній день знаменує початок нової ери. Сьогодні починається відбудова Аргентини", - пообіцяв він під час своєї інавгураційної промови. "Альтернативи програмі жорсткої економії немає, альтернативи шоковій терапії немає. Я ще раз повторюю: у нас немає грошей", - наголосив він, цитує dpa.

Під час церемонії передачі влади попередник Мілея Альберто Фернандес передав йому президентські стрічку і жезл. Тим часом тисячі прихильників Мілея зібралися на вулиці біля будівлі парламенту, розмахуючи синьо-білим прапором країни та скандуючи слово: "Свобода!". Також присягу склала і віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель.

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Серед учасників інавгуреції - Зеленський та Орбан

На церемонії інавгурації був присутній президент України Володимир Зеленський, який прибув до Буенос-Айреса зранку неділі. Мілей особисто запросив українського лідера під час телефонної розмови через три дні після перемоги на виборах.

Також на інавгурацію приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує тісні зв’язки з Росією. Крім того, церемонію відвідали, зокрема, ультраправий експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару, король Іспанії Феліпе VI, президент Уругваю Луїс Альберто Лакалле Поу.

Мілей обіцяє реформи в країні

Мілей здобув перемогу на президентських виборах у листопаді, набравши близько 56 відсотків голосів виборців. Він не підтримує ідею вступу країни до групи БРІКС, виступає за мінімальне втручання держави в життя громадян, хоче скасувати Центральний банк та пропонує замінити національну валюту на долар США. Під час передвиборної кампанії він також заявив про плани розірвати зв'язки із "комуністичними" урядами Росії, Китаю та Бразилії.

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Для вирішення економічних проблем Мілей, який обрав своїм символом бензопилу, має намір серйозно скоротити бюджетні витрати та роздутий кабінет.

Також Мілей прагне взяти інфляцію в країні під контроль, на що, за його словами, може знадобитися від 18 до 24 місяців. Річна інфляція в Аргентині досягла майже 140 відсотків, а 40 відсотків населення живе в бідності. У 2023 році Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує скорочення ВВП Аргентини на 2,5 відсотка.