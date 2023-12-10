Зеленський зустрівся з президентами Уругваю та Парагваю

Під час візиту до Аргентини президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Уругваю та Парагваю. Також він обговорив з Макроном новий пакет військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 грудня, прибув з робочим візитом в Аргентину, де зустрівся з президентами Парагваю та Уругваю - Сантьяго Пеньєю та Луїсом Лакальє Поу відповідно.

Однією з головних тем розмов стала реалізація української "формули миру". Так, Зеленський висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, повідомляє пресслужба Офісу президента України (ОПУ). На ній, зокрема, заплановано обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру, додали в пресслужбі.

Також Зеленський і Пенью обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічної співпраці України та Парагваю. Крім того, український лідер запросив президентів Парагуваю та Уругваю відвідати Україну.

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Зеленський в Аргентині поговорив з Макроном

Перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, Зеленський також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Українськй лідер поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою й подякував за всю надану військову підтримку з боку Франції, наголошують в ОПУ. Водночас сторони обговорили деталі майбутнього оборонного пакета від Франції. "Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України", - наголосив Зеленський у X.

При цьому глава держави подякував Франції за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16, а також розповів про особливості функціонування "зернового коридору", яким вже перевезено 7,5 мільйона тонн вантажів.

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Нагадаємо, Зеленський вирушив до Аргентини для участі в церемонії інавгурації новообраного президента цієї країни Хав'єра Мілея. Дорогою до Аргентини Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною.