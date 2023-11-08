Франція спрямує 200 млн євро на військову підтримку України

Франція спрямує ще 200 мільйонів євро у фонду підтримки України, щоб ЗСУ могли продовжити закупівлю французької техніки.

Уряд Франції поповнить фонд підтримки України на 200 мільйонів євро, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки. Про це заявив у вівторок, 7 листопада, французький міністр оборони Себастьян Лекорню під час виступу перед Національними зборами, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Franceinfo.

"Ви проголосували в комітеті за поправку, що відкриває можливість виділення ще 200 мільйонів євро для фонду підтримки України... Це також дасть нам змогу розпочати реалізацію нової стратегії з придбання нової техніки для української армії", - заявив міністр.

Він також зазначив, що війна в Україні - "це конфлікт, від якого ми не повинні відвертатися".

Як очікується, бюджет міністерства оборони Франції збільшиться на 3,3 мільярда євро у 2024 році (+7,5 відсотка) і сягне 47,2 мільярда євро.

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Фонд військової допомоги Україні

20 червня Єврокомісія ініціювала створення спеціального Фонду допомоги Україні на суму до 50 мільярдів євро. За задумом ЄК, він має забезпечити стабільну і передбачувану фінансову підтримку країни в період з 2024 по 2027 рік. Пропонується, що до нього входитиме пряма підтримка у вигляді грантів і кредитів, мобілізація приватних інвестицій в Україну шляхом надання гарантій і змішаного фінансування, а також фінансування програми розвитку центральних, регіональних і муніципальних органів влади та громадянського суспільства України для приведення у відповідність до норм ЄС. Орієнтовна частка позик становитиме дві третини (33 мільярди євро), а грантів - одну третину (17 мільярдів євро).

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