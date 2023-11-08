Франція спрямує 200 млн євро на військову підтримку України
Уряд Франції поповнить фонд підтримки України на 200 мільйонів євро, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки. Про це заявив у вівторок, 7 листопада, французький міністр оборони Себастьян Лекорню під час виступу перед Національними зборами, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Franceinfo.
"Ви проголосували в комітеті за поправку, що відкриває можливість виділення ще 200 мільйонів євро для фонду підтримки України... Це також дасть нам змогу розпочати реалізацію нової стратегії з придбання нової техніки для української армії", - заявив міністр.
Він також зазначив, що війна в Україні - "це конфлікт, від якого ми не повинні відвертатися".
Як очікується, бюджет міністерства оборони Франції збільшиться на 3,3 мільярда євро у 2024 році (+7,5 відсотка) і сягне 47,2 мільярда євро.
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Фонд військової допомоги Україні
20 червня Єврокомісія ініціювала створення спеціального Фонду допомоги Україні на суму до 50 мільярдів євро. За задумом ЄК, він має забезпечити стабільну і передбачувану фінансову підтримку країни в період з 2024 по 2027 рік. Пропонується, що до нього входитиме пряма підтримка у вигляді грантів і кредитів, мобілізація приватних інвестицій в Україну шляхом надання гарантій і змішаного фінансування, а також фінансування програми розвитку центральних, регіональних і муніципальних органів влади та громадянського суспільства України для приведення у відповідність до норм ЄС. Орієнтовна частка позик становитиме дві третини (33 мільярди євро), а грантів - одну третину (17 мільярдів євро).
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