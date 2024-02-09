Інтерв'ю Путіна Карлсону є спецоперацією РФ - ГУР

Інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону було російською спецоперацією, переконаний представник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Андрій Юсов.

"Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це захід впливу. Безумовно, це інформаційно-психологічна спеціальна операція (ІПСО). Так, російська операція. Тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю - це західний світ. І ті брехливі наративи та пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ", - сказав він у п'ятницю, 9 лютого, в ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, нічого нового в цьому інтерв'ю не було. Він назвав Путіна "геополітичним божевільним", який "розповідає якісь якісь меми про австрійський генштаб, нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати".

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"Це все маячня, звичайно. Використали вони цю ІПСО так собі. Але сам факт, що російські спецслужби і Росія витрачають колосальні кошти для того, щоб спробувати здійснювати вплив на західну аудиторію, говорить про те, що для них ця аудиторія важлива, і вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ, як би вони його не обзивали у своїх пропагандистських шоу, для них є критично важливою", - додав він.

Вся операція, за словами Юсова, "була спробою донести голос Путіна до Заходу, який росіяни так ненавидять". "Глобально не вдалося, звичайно, тому що всі оцінки провідних експертів, політологів, політиків після цього інтерв'ю ми вже побачили. Але сам по собі прецедент є, і ми розуміємо, що Росія не полишить таких спроб у майбутньому", - сказав він.

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