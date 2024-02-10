Клімкін радить Зеленському дати інтерв'ю Карлсону

Президенту України Володимиру Зеленському варто розглянути пропозицію американського журналіста Такера Карлсона щодо інтерв'ю, вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я не кажу, що треба відразу на це погоджуватися. Потрібно акуратно послухати, що він каже, розібрати, зробити кілька класних заготовок", - сказав Клімкін в інтерв'ю виданню "Ліга", опублікованому в суботу, 10 лютого.

На його думку, під час інтерв'ю можна використати цікаві ідеї, наприклад, "затягнути Карлсона за комір у Бучу, посадити і сказати, що тут розмовлятимемо".

Хоча, за словами дипломата, Карлсон є маніпулятором, але до інтерв'ю з ним можна підготуватися. "Манера його інтерв'ю зрозуміла, можна підготуватися - жорстко, емоційно та саркастично. Нам потрібно достукатися до американців", - зазначив він і додав, що для цього "іноді варто заходити на незручну аудиторію".

Клімкін назвав Карлсона "мейнстрімом у Республіканській партії" та зауважив, що той має добрі зв'язки з колишнім президентом США Дональдом Трампом, який планує знову балотуватись на посаду. Дипломат вважає, що таке інтерв'ю Зеленського стало б для України "однією з небагатьох можливостей вийти на аудиторію, яка читає не тільки Карлсона, а й Ілона Маска".

"Зеленський має емоцію. Наші проблеми з допомогою показують, що класичні методи не діють. Ми не можемо достукатися до багатьох американців, які не читають медіа і не дивляться телевізор. Більшість з них не є проросійськими, але варто зробити їх більш проукраїнськими", - мотивував ексміністр.

Клімкін: До інтерв'ю Путіна Карлсону треба ставитись серйозно

Інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна Карлсону дипломат назвав політичною технологією. Тим не менше він наголосив, що до нього "варто ставитись серйозно і без зневаги".

"Такера можна називати пропагандистом, але це серйозна фігура, яка користується популярністю. Не впевнений, що повагою, але популярністю точно. В нього аудиторія в десятки мільйонів людей. Карлсона потрібно слухати і розуміти, розбирати його аргументи по кісточках, які емоції він просуває. Він не просто так приїхав до Путіна, це проговорена з Кремлем історія. Було зрозуміло, які ідеї збирається штовхати Путін, але він їх так запакує, щоб вони мали доступ до частини американців та Заходу", - сказав Клімкін.

Які реакції викликало інтерв'ю Путіна Карлсону

Двогодинна розмова Путіна з Карлсоном, опублікована 9 лютого, стала першим інтерв'ю російського президента західним журналістам з початку повномасштабної війни РФ проти України.

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України назвали інтерв'ю Путіна Карлсону спецоперацією РФ. В Офісі Зеленського вважають інтерв'ю Путіна тренуванням промов у Гаазі - на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду. У МЗС України вважають, що давати Путіну слово в 2024 році - те саме, що нацистському фюреру Адольфу Гітлеру в 1944.

У Польщі теж обурились трансляцією американським журналістом путінських наративів, в тому числі виправдання початку Гітлером Другої світової війни. Втім у Європейському Союзі не планують запроваджувати санкції проти Карлсона.

Навіть у Росії на Путіна подали заяву в Слідчий комітет РФ - за реабілітацію нацизму.