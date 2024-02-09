У Польщі обурились виправданням Путіним Гітлера

Польські урядовці шоковані трансляцією американським журналістом виправдання Путіним нападу Гітлера на Польщу і не вірять його словам, що він не нападатиме на НАТО. У РФ на президента подали в СК за реабілітацію нацизму.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова президента Росії Володимира Путіна в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону про початок Другої світової війни, якими той виправдав напад нацистської Німеччини.

"Це не перший раз російський диктатор Путін звинувачує Польщу, в яку СРСР вторгнувся у вересні 1939 року, в розв'язуванні Другої світової війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Що шокує, так це те, що цього разу це активує американський журналіст", - написав Сікорський у соціальній мережі X у п'ятницю, 9 лютого.

В інтерв'ю Карлсону Путін заявив, що перед Другою світовою війною, "Польща співпрацювала з Німеччиною та взяла участь у розподілі Чехословаччини, але не віддала Данцизький коридор", як того вимагав Гітлер, тому "поляки загралися й змусили Гітлера розпочати Другу світову війну". За його словами, Польща "виявилася незговірливою, і Гітлеру нічого не залишалося під час реалізації своїх планів, як почати саме з неї".

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Польща не вірить Путіну, що він не нападе

Крім того, Карлсон запитав Путіна, чи може той уявити сценарій, за яким відправить російські війська в Польщу, яка є членом НАТО. Він відповів, що це станеться "лише в одному випадку - якщо Польща нападе на Росію". "Нас не цікавить ні Польща, ні Латвія, ні будь-яке інше місце. Навіщо нам це робити? У нас просто немає інтересу", - заявив Путін.

Коментуючи ці слова, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "чим більше Путін повторюється, що щось не планується, тим більше слід бути підозрілим", особливо, якщо пригадати, що перед нападом на Україну він сам та інші високопосадовці РФ запевняли, що скупчення військ біля кордону є лише "маневром" або "перевіркою оперативних можливостей".

"Давайте робити свою справу, давайте готуватися до різних сценаріїв. Ніщо не може приспати нашу пильність, і такі слова точно не викликають цього, навпаки. Ці слова не викликають жодної довіри", - цитує міністра польський мовник RMF FM .

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У Росії на Путіна подали заяву за реабілітацію нацизму

Після публікації інтерв'ю до Слідчого комітету (СК) РФ надійшла заява з вимогою притягнути Путіна до відповідальності за статтею про "реабілітацію нацизму", вчинену з використанням службового становища та з використанням засобів масової інформації - за слова про Гітлера і Польщу.

Її подав політик, голова об'єднання "Комітет-2024" Сергій Антонов. СК зареєстрував заяву.

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