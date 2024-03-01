Такер Карлсон: Називати українців нацистами - це по-дитячому

"Денацифікація", якою президент Росії Володимир Путін виправдовує вторгнення в Україну, - "це одна з найбезглуздіших речей, які я коли-небудь чув", заявив американський журналіст Такер Карлсон, який на початку лютого взяв інтерв'ю у Путіна. "Я не зрозумів, що це означає - денацифікація", - визнав колишній ведучий телеканалу Fox News у подкасті американського блогера Лекса Фрідмана в четвер, 29 лютого.

За його словами, нерозумно стверджувати, що у 2024 році існує повноцінний нацистський рух. "Називати їх (українців - Ред.) нацистами - це якось по-дитячому", - сказав Карлсон. При цьому він зазначив, що Путін, схоже, справді вірить у необхідність "денацифікації" України, називаючи її однією з цілей війни.

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Інтерв'ю Путіна Карлсону

На початку лютого Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з Володимиром Путіним, для якого приїжджав до Москви. Під час цієї бесіди президент РФ укотре спробував виправдати вторгнення в Україну найрізноманітнішими приводами, зокрема заявив, що у 1939 році Адольф Гітлер напав на Польщу, оскільки його нібито "змусили" зробити це поляки.

Сам Карлсон під час бесіди не ставив Путіну гострих запитань. Журналіста жорстко критикували як до розмови, так і після неї за його прокремлівську позицію.

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