Що означає партизанська вилазка під Бєлгородом?

Диверсійні дії російських добровольчих підрозділів на території РФ можуть бути частиною підготовки українського контрнаступу, зазначають оглядачі. Що відомо про бої на Бєлгородщині і які висновки можна зробити?

"Привіт з Бахмута": напис фарбою на стіні напівзруйнованої застави російських прикордонників у Грайворонському районі на межі Харківщини і Бєлгородської області Росії - схоже, чи не головний меседж бійців, які 22 травня перетнули кордон зі зброєю і бронетехнікою. Внаслідок операції, здійсненої бійцями підрозділів "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус", які воюють на боці України, прикордонний пункт пропуску був тимчасово захоплений і розгромлений. Скільки саме бійців прорвалося з українського боку на територію Росії, достеменно невідомо. Тим не менше, ця, імовірно, нечисельна група, маючи на озброєнні лише кілька одиниць бронетехніки, протягом кількох днів тримає у напрузі чиновників у Москві і керівництво Бєлгородської області, де було оголошено режим контртерористичної операції. Російське міністерство оборони 23 травня заявило, що було "ліквідовано" кілька десятків "українських диверсантів". Однак жодних підтверджень такої інформації з незалежних джерел немає.

Мета - посіяти паніку?

За підсумками двох днів бойових зіткнень на території Росії є лише інформація про те, що обидві сторони захопили по одній одиниці броньованої техніки. Такі дані, проаналізувавши фото з відкритих джерел, наведені на порталі Oryx, де незалежні військові аналітики, вивчаючи доступні у соцмережах фото- і відеоматеріали, ведуть облік втрат у техніці обох протиборчих сторін. Натомість справжні масштаби операції, а також її конкретні цілі залишаються загадкою. Бійці російських добровольчих підрозділів, які воюють на боці України, протягом двох днів, судячи з наявної інформації, пересувалися між кількома селами Грайворонського району.

Інформації про атаки на військові об'єкти не надходило. Це породило у соцмережах спекуляції щодо того, що метою операції міг бути прорив до бази зберігання ядерних боєголовок поблизу села Антонівка Грайворонського району ("Об'єкт 1150" або "Бєлгород 22"). Цю версію підігріла заява представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова в ефірі українських телеканалів про те, що Росія буцімто терміново евакуювала з цієї бази тактичні ядерні боєголовки. Українські ЗМІ розтиражували цю заяву із заголовками на кшталт "У Росії паніка".

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Представники підрозділів "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус", коментуючи прорив на територію РФ, заявили про необхідність створення "демілітаризованої зони" у прикордонних районах, аби захистити українців від нападів з російського боку кордону. Натомість Денис Соколов з "Громадської ради" російських політемігрантів у Варшаві, який активно агітує опозиційно налаштованих росіян долучатися до збройного опору режиму Володимира Путіна, так прокоментував мету операції: "Мета є доволі прозорою. Ми бачимо паніку російської армії і російського керівництва. Ми бачимо перекидання військ. Бачимо їхню неготовність захищати свої кордони, своїх людей", - зазначив Соколов у розмові з DW. Він відмовився відповідати на запитання, чи брала участь у підготовці операції українська розвідка.

"Дірявий" російський кордон

"З огляду на події у Бєлгородській області постає запитання: наскільки міцною є російська оборона", - зазначив в інтерв'ю DW військовий експерт, відставний британський розвідник Френк Ледвідж. Для нього чи не найбільшим відкриттям операції російських добровольців у Бєлгородській області стало саме те, наскільки погано захищений кордон з боку Росії у той час, як Москва кидає всі ресурси на війну в Україні й на підготовку до українського контрнаступу на окуповані торік українські території.

Схоже, атака на Бєлгородську область стала неприємним сюрпризом для росіян. Нездатність стримати прориви "диверсійних груп" критикують у своїх дописах і деякі популярні у Росії "військові блогери". Тим часом мережею шириться відео, на якому жителі прикордонних російських населених пунктів нецензурно висловлюються на адресу місяцевої влади, марно намагаючись потрапити у зачинене на замок бомбосховище.

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Розбалансувати російські сили

Френк Ледвідж не виключає, що операція у Бєлгородській області у ширшому контексті може бути частиною підготовки до українського контрнаступу. "Я припускаю, що ми побачимо ще цілу низку операцій з метою розбалансувати російські сили", - зазначає британський експерт. Ледвідж прогнозує, що навіть дії на території Росії не матимуть для України небажаних наслідків, оскільки Москва вже вичерпала потенціал для ескалації. Приводом для такої ескалації з боку Москви потенційно міг стати той факт, що на озброєнні російських "антипутінських" підрозділів, вочевидь, перебуває важка зброя американського виробництва. Зокрема, на одному з відео, які поширили у соцмережах "диверсанти", бійці їдуть, сидячи на американській бронемашині піхоти M1224 MaxxPro. Ще одну машину такої самої моделі зафіксували у своєму звіті аналітики сайту Oryx як таку, що була захоплена у Бєлгородській області російськими військовими, які воюють на боці Москви.

Тим не менше, радник президента України Михайло Подоляк заперечив, що дії "партизанів", як він висловився, у Бєлгородській області координуються з командуванням Збройних сил України. "Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", - написав Подоляк у своєму блозі у Twitter. Таким чином, він, вочевидь, зіронізував, перефразовуючи російського президента Володимира Путіна. 2014 року господар Кремля, коментуючи анексію Криму, заявив, що "зелені чоловічки" не є російськими вояками, а військову форму "можна купити у будь-якому військторзі".