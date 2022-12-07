У Києві назвали "чутками" ймовірність наступу ЗСУ на Росію

У Курській та Бєлгородській областях РФ створюють загони тероборони для "охорони регіону" і "відбиття зовнішнього нападу", повідомили місцеві губернатори. У Києві запевняють, що вдиратися на територію РФ не планують.

Українське військове командування розцінило як "чутки" повідомлення місцевої влади прикордонних з Україною російських регіонів про можливий наступ українських сил на територію РФ. На цьому наголошується в поширеному зранку середи, 12 грудня, ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - йдеться в зведенні.

Напередодні влада розташованих на кордоні з Україною Курській та Бєлгородській областях РФ оголосила створення загонів тероборони та посилила фортифікаційні роботи. Приміром, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив напередодні про формування в області "народної дружини". "Ми формуємо народну дружину "Патріот". Добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію регіону", - написав російський посадовець у Telegram-каналі.

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Того ж дня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про формування батальйонів тероборони. "Формуємо кілька батальйонів тих, хто за станом здоров'я або в рамках віку не може бути покликаний збройними силами, але має бойовий досвід", - визнав Гладков у Telegram-каналі. Згодом російський губернатор також розповів про перебіг посилення фортифікаційних захисних робіт у регіоні.

У Лондоні все списують на незмогу росіян адекватно оцінити ситуацію

Тим часом аналітики міноборони Великобританії переконані, що російське керівництво помиляється в своїх оцінках щодо високої ймовірності вторгнення українських сил на територію РФ. Такий висновок містить щоденний аналітичний огляд британської військової розвідки, опублікований у Twitter оборонного відомства країни. Хоч про риття окопів у Бєлгородській області повідомляли ще з квітня 2022 року, однак нові лінії захисту, ймовірно, є значно щільнішими та призначеними для відбиття нападу механізованих з'єднань, припускають автори огляду.

"Існує реальна ймовірність того, що російська влада сприяє оборонній підготовці в межах міжнародно визнаної російської території, щоб підігріти патріотичні почуття. Однак, це, ймовірно, демонструє також щиру (але помилкову) віру деяких російських керівників у те, що існує реальна загроза вторгнення українських військ. Хибність стратегічних оцінок є однією з критичних вад центральної російської урядової архітектури, про що свідчить початкове рішення Росії про вторгнення в Україну. Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається тенденцією до групового мислення і політично доцільних висновків", - переконані автори аналітичного огляду.

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Аналітики ISW побачили в цій тактиці мобілізаційні мотиви

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що за кампанією роздмухування загрози ймовірного українського наземного наступу на російське прикордоння стоїть банальний намір підготувати населення до майбутніх хвиль мобілізації. Утім, автори щоденного огляду ISW переконані в тому, що всі ці інформаційні кампанії не зможуть переконати широкі верстви населення РФ в необхідності додаткової мобілізації з огляду на досить мляву реакцію на оголошення про набір добровольців влітку.