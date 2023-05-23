У РФ кажуть про знищення "української ДРГ" на Бєлгородщині
Валерій Сааков
2 год. тому
Загони, які потрапили в Бєлгородську область з території України, було заблоковано та розгромлено, відзвітували в міноборони РФ.
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Міністерство оборони РФ повідомило, що сили, які раніше потрапили на територію Бєлгородської області з території України, знищені. Про це заявив у вівторок, 23 травня, речник російського оборонного відомства Ігор Конашенков.
"Формування були заблоковані та розгромлені", - заявив Конашенков, цитує "Інтерфакс".
Як повідомлялося, раніше офіційний Київ запевнив, що не причетний до подій на території Бєлгородської області. Водночас озброєна російська опозиція - Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" - заявляли про проведення бойових завдань на території Бєлгородщини.
Тим часом Telegram-канал РДК не повідомляв про відведення з'єднань корпусу з території Бєлгородщини.