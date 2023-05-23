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У Москві повідомили про знищення української ДРГ на Бєлгородщині
Фото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

У РФ кажуть про знищення "української ДРГ" на Бєлгородщині

Валерій Сааков
2 год. тому

Загони, які потрапили в Бєлгородську область з території України, було заблоковано та розгромлено, відзвітували в міноборони РФ.

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Міністерство оборони РФ повідомило, що сили, які раніше потрапили на територію Бєлгородської області з території України, знищені. Про це заявив у вівторок, 23 травня, речник російського оборонного відомства Ігор Конашенков.

"Формування були заблоковані та розгромлені", - заявив Конашенков, цитує "Інтерфакс".

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За його словами, формування, які зайшли з території України, були знищені ударами авіації, вогнем артилерії та діями підрозділів прикриття держкордону Західного військового округу РФ.

Незалежних підтверджень цих повідомлень на момент написання публікації не було.

Обстріл території України

Також Конашенков запевнив, що деякі з тих, хто вдерся, були відкинуті на територію України, де по них тривало вогневе ураження до повної ліквідації.

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Як повідомлялося, раніше офіційний Київ запевнив, що не причетний до подій на території Бєлгородської області. Водночас озброєна російська опозиція - Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" - заявляли про проведення бойових завдань на території Бєлгородщини.

Тим часом Telegram-канал РДК не повідомляв про відведення з'єднань корпусу з території Бєлгородщини.

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