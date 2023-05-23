ISW про Бєлгородщину: В Росії значне інформаційне потрясіння

Прорив Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" в Бєлгородську область спричинив паніку та неузгодженість в інформаційному просторі РФ, зауважують аналітики американського Інституту вивчення війни.

Російський інформаційний простір відреагував на події в Бєлгородській області РФ 22 травня панікою та неузгодженістю, які він зазвичай демонструє, коли відчуває значні інформаційні потрясіння, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW ) у своєму щоденному огляді у вівторок, 23 травня.

"Деякі військові блогери зациклилися на тому, що Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" (ЛСР) складаються здебільшого з росіян, і назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. Кілька воєнкорів спекулювали, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу", - зазначають аналітики.

Колишній російський офіцер Ігор Гіркін зазначив, що давно попереджав: такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії, тоді як ватажок приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російський уряд у сприянні нападу бюрократичною інертністю та розкритикував міністерство оборони РФ за нездатність зміцнити й захистити кордони.

В ISW вважають, що оскільки більшість російських провоєнних блогерів відреагували відносно різними занепокоєннями, тривогами та гнівом, а інформаційний простір не згуртувався навколо однієї реакції на подію, це свідчить про те, що вона застала зненацька російських коментаторів.

Бойові зіткнення на Бєлгородщині

Напередодні російські опозиційні збройні формування РДК і ЛСР заявили, що виконують бойові завдання на території Бєлгородщини. Там у відповідьоголосили режим контртерористичної операції.

Російська влада каже про диверсію та звинувачує в ній Україну. Офіційний Київ наполягає, що не має жодного стосунку до цих подій - "це внутрішній конфлікт".