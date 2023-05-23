  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Такі наслідки бойових зіткнень на Бєлгородщині показало російське державне пропагандистське телебачення.
Такі наслідки бойових зіткнень на Бєлгородщині показало російське державне пропагандистське телебачення.Фото: Russisches Staatsfernsehen via AP
КонфліктиРосійська Федерація

ISW про Бєлгородщину: В Росії значне інформаційне потрясіння

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Прорив Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" в Бєлгородську область спричинив паніку та неузгодженість в інформаційному просторі РФ, зауважують аналітики американського Інституту вивчення війни.

https://p.dw.com/p/4Rgwi

Російський інформаційний простір відреагував на події в Бєлгородській області РФ 22 травня панікою та неузгодженістю, які він зазвичай демонструє, коли відчуває значні інформаційні потрясіння, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному огляді у вівторок, 23 травня.

"Деякі військові блогери зациклилися на тому, що Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" (ЛСР) складаються здебільшого з росіян, і назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. Кілька воєнкорів спекулювали, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу", - зазначають аналітики.

Колишній російський офіцер Ігор Гіркін зазначив, що давно попереджав: такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії, тоді як ватажок приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російський уряд у сприянні нападу бюрократичною інертністю та розкритикував міністерство оборони РФ за нездатність зміцнити й захистити кордони.

В ISW вважають, що оскільки більшість російських провоєнних блогерів відреагували відносно різними занепокоєннями, тривогами та гнівом, а інформаційний простір не згуртувався навколо однієї реакції на подію, це свідчить про те, що вона застала зненацька російських коментаторів.

Бойові зіткнення на Бєлгородщині

Напередодні російські опозиційні збройні формування РДК і ЛСР заявили, що виконують бойові завдання на території Бєлгородщини. Там у відповідьоголосили режим контртерористичної операції. 

Російська влада каже про диверсію та звинувачує в ній Україну. Офіційний Київ наполягає, що не має жодного стосунку до цих подій - "це внутрішній конфлікт".

Ходорковський про контрнаступ ЗСУ та кінець режиму Путіна

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Огляд ISW про події на Бєлгородщині 22 травня

www.understandingwar.org
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ракети Taurus

У німецькій опозиції виступили за надання ЗСУ ракет Taurus

Політика37 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Голова фракції Лівої партії в Бундестазі Дітмар Барч під час поїздки до Києва в травні 2023 року

Голова лівих у Бундестазі про ППО для Києва та діалог з РФ

Голова лівих у Бундестазі про ППО для Києва та діалог з РФ

Політика16 год. тому
TikTok App

У яких країнах і чому заборонений TikTok?

У яких країнах і чому заборонений TikTok?

Суспільство31 хв. тому
Турецький та німецький паспорти

Подвійне громадянство у ФРН: крок із запізненням

Подвійне громадянство у ФРН: крок із запізненням

Політика18 год. тому
external

Як нове житло з будівельного сміття зводять

Як нове житло з будівельного сміття зводять

Суспільство18 год. тому04:20 хв.
external

У чиїх руках Бахмут і що залишилося від міста?

У чиїх руках Бахмут і що залишилося від міста?

Конфлікти21 год. тому01:47 хв.
F-16 військово-повітряних сил Польщі

Лише F-16? Німецький депутат про винищувачі для України

Лише F-16? Німецький депутат про винищувачі для України

Конфлікти22 год. тому
На головну сторінку