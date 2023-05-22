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У ГУР підтвердили виконання РДК бойових завдань на Бєлгородщині
Фото: Belgorod Region Governor Press Office/ITAR-TASS/IMAGO
КонфліктиУкраїна

У ГУР підтвердили виконання РДК завдань на Бєлгородщині

Валерій Сааков
5 год. тому

"Російський добровольчий корпус" заявив про виконання бойових завдань у РФ. Бєлгородський губернатор пише про обстріли з боку ЗСУ. У ГУР підтвердили, що РДК проводить операцію на території РФ.

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Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України підтвердило виконання загонами "Російського добровольчого корпусу" (РДК) й легіону "Свобода Росії" бойових завдань у прикордонних районах Бєлгородської області РФ. Відповідний коментар надав у понеділок, 22 травня, речник ГУР для "Громадського". За словами представника військової розвідки, метою цих операцій є створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

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У ГУР наголосили, що нинішні події на Бєлгородщині та в інших прикордоних російських регіонах - "наслідок повномасштабного вторгнення й агресивної війни" Кремля проти України.

РДК заявив про виконання бойових завдань у Росії

Перед цим "Російський добровольчий корпус" заявив, що його бійці перебувають на території Росії й виконують там бойові завдання. Активісти опублікували кілька відео в Telegram на тлі дорожніх знаків на в'їзді до сіл Брянської та Бєлгородської областей і вказали, що продовжують боротьбу.

Зі свого боку легіон "Свобода Росії" закликав жителів районів поблизу кордону з Україною залишатися вдома і "не чинити опір". Подальшу інформацію пообіцяли надати згодом.

Натомість радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має "безпосереднього стосунку" до події у Бєлгородській області РФ. "Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку", - написав Подоляк у Twitter.

Влада РФ повідомляла про українську ДРГ та обстріли

Раніше губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про "заходження диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ" на територію Грайворонського округу. "Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією і ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці буду повідомляти", - писав Гладков у Telegram-каналі.

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Також російський посадовець повідомив, що після обстрілу села Глотове того самого округу поранено двох людей. "Жінка перебуває в реанімації у важкому стані, чоловік у стані середнього ступеня тяжкості", - додав губернатор.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про обстріл села Хоромне Климовського району з мінометів. "Постраждалих немає. Унаслідок обстрілу сталося загоряння одного домоволодіння та господарської будівлі. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - написав Богомаз у Telegram.

Згодом В'ячеслав Гладков повідомив про ще чотирьох поранених та оголосив у регіоні режим "контртерористичної операції".

Російські Telegram-канали фіксували бойові зіткнення

Крім того, раніше російські Telegram-канали повідомили про масований обстріл Грайворонського району Бєлгородської області. "За нашими даними, уже понад годину ЗСУ накривають села Новобудівка-Перша, Козинка, Безіменне, Добре, Глотове і Головчине. Попередньо, загинула одна людина", - написав уранці 22 травня Telegram-канал  Mash.

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Повідомляли також про скидання вибухівки на житловий будинок у селі Нова Таволжанка. "За нашою інформацією, постраждалих немає. Сам БПЛА впав за сто метрів від будівель. На місці працюють оперативні служби та вибухотехніки", - передає Mash. Зі свого боку Telegram-канал Shot писав про "запеклий бій з українською ДРГ на кордоні Бєлгородської області біля села Дронівка". "З обох сторін залучено військову техніку, у небі помічено кілька дронів", - вказувалося далі.

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