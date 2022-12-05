Що відомо про російські підрозділи у складі ЗСУ

За різними даними, до кількох сотень російських громадян можуть воювати на боці України проти РФ. DW про те, що про них відомо.

На боці Києва проти Росії зараз воюють не тільки українці, а й самі росіяни. Зараз відомо про два підрозділи у лавах ЗСУ, які сформовані виключно з громадян РФ - це так звані легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус".

Обидва мають політичних представників - відповідно, в особі ексдепутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова і нової організації "Громадянська рада". Як агітують російських громадян вступати до цих підрозділів, чим вони відрізняються один від одного і що мотивує їхніх бійців - у DW.

Які підрозділи з росіян воюють у лавах ЗСУ

Про існування легіону "Свобода Росії" стало відомо наприкінці березня - на початку квітня. Проти РФ у ньому нібито воюють полонені російські солдати, які вирішили перейти на бік України, і добровольці з російським паспортом.

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Ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, який публічно представляє цей підрозділ, розповів DW, що у його складі нині воюють близько п'ятисот осіб. Офіційно ця інформація не підтверджена. За пів року існування деякі бійці розкрили свої імена. Так, колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв оголосив про це словами "Мрії збуваються! Я тепер у легіоні "Свобода Росії". У Telegram-каналі легіону публікували дані й інших російських військовослужбовців, які, ймовірно, перейшли на бік України.

Друге об'єднання - "Російський добровольчий корпус" (РДК). За словами його засновників, з якими спілкувався кореспондент DW, підрозділ офіційно оформився в серпні, хоча ідея створення з'явилася відразу після російського вторгнення в Україну.

Співзасновник РДК, відомий у праворадикальному середовищі бізнесмен Денис Капустін (використовує псевдонім Денис Нікітін) стверджує, що вже понад місяць підрозділ воює у складі ЗСУ. Кількість бійців тримається в секреті, але один із них, із позивним "Кардинал" (DW ознайомилася з його військовим квитком), запевнив DW, що РДК може виконувати завдання ротного рівня (рота комплектується 30-150 бійцями. - Ред.).

Ідеологія підрозділів

У своїх соцмережах РДК повідомляє про правоконсервативні погляди усіх своїх учасників. "За вісім років війни так і не з'явився підрозділ, який би складався з громадян РФ, які є етнічними росіянами", - вказує "Кардинал".

Майбутню Росію він бачить державою для росіян: "Ми хочемо справді національної держави росіян на тих територіях, які споконвіку є російськими, з урахуванням територіальної цілісності України та Білорусі та суміжних країн, - пояснює "Кардинал". - Причому ми хочемо будувати державу для росіян, яка хоче жити в мирі з усіма навколишніми народами".

"Кардинал" Фото: Sergey Satanovsky/DW

Тим часом члени "Свободи Росії" публічно не декларують своїх політичних поглядів. Ілля Пономарьов вказує, що у підрозділі немає переважної ідеології і він є прототипом майбутньої армії РФ. Його перевага у тому, що він не лівий і не правий, не ліберальний і не консервативний, а об'єднаний тільки ідеєю протидії агресії, уточнив Пономарьов.

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Політичні представники підрозділів та їхнє фінансування

І РДК, і "Свобода Росії" мають політичне представництво. РДК увійшов до так званої "Громадянської ради". Це нова організація, міжнародний секретар якої Анастасія Сергеєва донедавна керувала польським фондом "За вільну Росію". "Кардинал", який представляє РДК у цій організації, називає їх обидві "двома частинами одного пазла".

Сергеєва розповіла DW, що до "Громадської ради" входять активісти з національних республік РФ, які підтримують право народів на самовизначення. На YouTube-каналі ради опубліковані звернення Сайхана Музаєва з Чечні та Ібрагіма Яганова з Черкесії. Вони закликають чеченців і черкесів битися за Україну і виступають за незалежність своїх республік. Фінансування для роботи ради, рекрутингу та навчання нових бійців Анастасія Сергеєва планує отримувати від приватних благодійників.

Своєю чергою, політичним представником "Свободи Росії" є Ілля Пономарьов. Як він пояснив DW, він зайнятий політичними переговорами з представниками різних країн і взаємодією зі ЗМІ в інтересах легіону. На противагу РДК, у якому припускають відокремлення регіонів від РФ, у "Свободі Росії" своєю метою декларують "збереження єдиної і неподільної Росії в кордонах 1991 року" з передачею регіонам широких повноважень і збереженням самобутності національних республік. На поточну діяльність підрозділ збирає гроші в криптовалюті.

Як рекрутують бійців

До співпраці з "Громадянською радою" РДК приймав до своїх лав тільки росіян, які уже перебували за межами РФ. Багато з них, за їхніми ж словами, після 2014 року брали участь у бойових діях на боці України у складі добровольчого полку "Азов". Тепер рада бере на себе функцію рекрутингового центру - набирати будуть і тих, хто зараз перебуває в Росії, каже Сергеєва.

Потенційним добровольцям на сайті ради пропонують заповнити анкету в Google-формі або написати на зашифровану поштову скриньку Proton Mail. "Далі, власне, через безпечні системи, які ми пропонуємо використовувати, уже і відбувається спілкування", - не вдаючись у подробиці, додала Сергеєва.

До "Свободи Росії" спершу, як запевняв Олексій Арестович, радник глави Офісу президента Зеленського, записувалися російські військовополонені, які змінили свої погляди. Зараз до підрозділу приймають і тих, хто перебуває на території РФ. Під час першого контакту від них вимагають надіслати на пошту в Proton Mail не тільки деякі дані біографії, включно з наявністю військового досвіду і доступу до держтаємниці, а й фото цілого пакета документів - паспорта громадянина РФ, закордонного паспорта, страхові номери та ідентифікаційний податковий номер. На подальших етапах кандидати нібито проходять перевірку на детекторі брехні, психологічну та атестаційну комісію, повідомлялося на пресконференції легіону у квітні.

Після невдалої спроби у серпні політично об'єднатися РДК і "Свобода Росії" зараз критично налаштовані одне до одного. У РДК з недовірою ставляться до лідерських амбіцій Пономарьова. Лівий за поглядами Пономарьов зізнається, що не симпатизує "Російській визвольній армії" генерала Власова, символіку якої використовують бійці РДК. Утім, і ті, й інші відмовляються критикувати одне одного публічно.