У полоні "ДНР" помер громадянин Великобританії

У полоні самопроголошеної "ДНР", що контролюється Росією, 10 липня помер громадянин Великобританії Пол Юрі. Про це у п'ятницю, 15 липня, повідомила так звана омбудсменка "ДНР" Дар'я Морозова.

За словами Морозової, Юрі був іноземним "найманцем", у зв'язку з чим проти нього були висунуті відповідні звинувачення у "ДНР". Помер він, як стверджує "омбудсменка" від низки хронічних хвороб, серед яких інсулінозалежний діабет. Медичною допомогою Юрі забезпечували, наголосила вона. Морозова також заявила, що владу Великобританії, міжнародні організації та іноземні ЗМІ повідомили про те, що Юрі потрапив до полону, втім там на цю інформацію нібито не відреагували.

45-річний Юрі потрапив до полону "ДНР" наприкінці квітня. Він працював в міжнародній неурядові організації Presidium Network, у якій кажуть, що він був волонтером та виконував гуманітарну місію.

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В Інтернаціональному легіоні оборони України підтвердили інформацію про громадянина Великобританії та наголосили, що він не був їхнім військовим.

"Ми засмучені звісткою про смерть містера Юрі. Хочемо уточнити, що він не був в Інтернаціональному легіоні. Він не воював в Україні", - прокоментувала агенції Інтерфакс-Україна пресслужба Інтернаціонального легіону.

Наприкінці квітня разом з Юрі до полону "ДНР" потрапив і його співвітчизник Ділан Гілі. Йому та ще одному громадянину Великобританії Ендрю Гіллу закидають "участь в бойових діях у складі українських збройних формувань у якості найманців".