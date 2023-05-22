На Бєлгородщині оголосили режим контртерористичної операції

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про оголошення на території цього російського регіону режиму контртерористичної операції (КТО). Про це російський посадовець написав у понеділок, 22 травня, в Telegram-каналі.

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За його словами, цей захід запроваджено "з метою забезпечення безпеки громадян", а також він "встановлює спеціальні заходи й тимчасові обмеження". "Починаючи від перевірки у фізичних осіб документів, що засвідчують їхню особу, і закінчуючи призупиненням діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини", - пояснив російський посадовець.

Є інформація про поранених

Згодом Гладков повідомив під час прямого ефіру в російській соцмережі "В контакте", що вісім осіб дістали поранення внаслідок "атаки диверсантів" у Бєлгородській області.

За його словами, загиблих серед мирних жителів немає. "Ситуація досить напружена як була, так і залишається", - сказав він.

Гладков зазначив, що більша частина населення Грайворонського міського округу покинули свої будинки на особистому транспорті, іншим допомагає влада.

Київ: Росія евакуює ядерну зброю з Бєлгородщини

Тим часом речник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Росія евакуює ядерний об'єкт "Бєлгород-22", де зберігаються ядерні боєприпаси. "У терміновому порядку об'єкт "Бєлгород-22", де зберігаються ядерні боєприпаси, рашисти евакуюють із Грайворона", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна". "Є інформація, що саме там (Грайворон Бєлгородської області. - Ред.) зберігається частина боєприпасів для ядерного озброєння", - додав він.

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За словами Юсова, все, що відбувається на території РФ - це внутрішній конфлікт, і що структури, які взяли на себе відповідальність за те, що відбувається, складаються з громадян Російської Федерації. "Сьогодні ці громадяни Росії повернулися додому, там їх зустріли і підтримали інші жителі цих територій. Люди зі зброєю в руках готові боротися за звільнення Росії від режиму внутрішньої путінської окупації", - сказав представник ГУР, зазначивши, що мирним шляхом, через суди та вибори, їм цього не досягти.

Юсов зазначив, що те, що відбувається, є прямим наслідком збройної агресії Росії проти України і загальної деградації управлінської моделі РФ.

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Нагадаємо, раніше цього дня російські опозиційні збройні формування - Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" - оголосили про виконання бойових завдань на території Бєлгородської області.

Водночас в Офісі президента повідомили, що Україна не має жодного стосунку до цих подій.