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На місці розриву російської авіабомби в Бєлгороді 20 квітня 2023
На місці розриву російської авіабомби в БєлгородіФото: Belgorod Mayor Telegram Channel/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

Військовий літак РФ Су-34 впустив авіабомбу на Бєлгород

Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
3 год. тому

У центрі Бєлгорода утворилась величезна воронка на місці вубуху. Ударною хвилею на дах магазину закинуло авто. Постраждали чотири квартири і двоє людей. В міноборони РФ пояснили "нештатним сходом авіаційного боєприпасу".

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У центральній частині російського Бєлгорода пізно ввечері в четвер, 20 квітня, вибухнула авіаційна бомба, яку впустив на місто військовий винищувач-бомбардувальник Су-34. У міністерстві оборони РФ назвали те, що трапилося, "нештатним сходом авіаційного боєприпасу".

Перед зізнанням міноборони губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про вибух, унаслідок якого "на перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна воронка радіусом 20 метрів".

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За його словами, біля епіцентру були повалені стовпи лінії електропередачі, в сусідньому багатоквартирному будинку повибивало шибки, вибухова хвиля пошкодила кілька припаркованих автомобілів.

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Тим часом у соціальних мережах і ЗМІ публікують фото та відео того, як ударною хвилею на дах магазину "Пятерочка" відкинуло легкове авто.

Постраждали двоє людей. Одну жінку з черепно-мозковою травмою госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості, друга отримала медичну допомогу на місці. Пошкоджень зазнали чотири квартири та чотири машини.

На місці вибуху в Бєлгороді
На місці вибухуФото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

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Бєлгородська область РФ межує з Україною. Її влада, як і влада Брянської та Курської областей, неодноразово повідомляла про обстріли, внаслідок яких були руйнування та людські жертви, звинувачуючи в атаках українську сторону, наприклад в авіаційному ударі по російські нафтобазі.

Тим часом наприкінці лютого в Бєлгородській області розбився російський штурмовик Су-25, а до того дорогою до Бєлгорода неподалік житлових будинків упав військовий літак РФ Іл-76.

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