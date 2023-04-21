Військовий літак РФ Су-34 впустив авіабомбу на Бєлгород
Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
3 год. тому
У центрі Бєлгорода утворилась величезна воронка на місці вубуху. Ударною хвилею на дах магазину закинуло авто. Постраждали чотири квартири і двоє людей. В міноборони РФ пояснили "нештатним сходом авіаційного боєприпасу".
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У центральній частині російського Бєлгорода пізно ввечері в четвер, 20 квітня, вибухнула авіаційна бомба, яку впустив на місто військовий винищувач-бомбардувальник Су-34. У міністерстві оборони РФ назвали те, що трапилося, "нештатним сходом авіаційного боєприпасу".
Перед зізнанням міноборони губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про вибух, унаслідок якого "на перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна воронка радіусом 20 метрів".
Тим часом у соціальних мережах і ЗМІ публікують фото та відео того, як ударною хвилею на дах магазину "Пятерочка" відкинуло легкове авто.
Постраждали двоє людей. Одну жінку з черепно-мозковою травмою госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості, друга отримала медичну допомогу на місці. Пошкоджень зазнали чотири квартири та чотири машини.