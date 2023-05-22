Оборона Бахмута виконала свою військову задачу - Маляр

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують контролювати невелику частину Бахмута, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону в понеділок, 22 травня.

"Сьогодні залишається за нами контроль невеликої, але частини міста. Тривають бої. Ворог протягом ночі і зараз здійснює зачистку тих територій, які він узяв у місті під контроль. Зачистка означає, що вони шукають, чи не залишилися там наші диверсійні групи", - розповіла Маляр, уточнивши, що ЗСУ зберігають контроль над деякими промисловими та інфраструктурними об'єктами і приватним сектором південно-західної частини Бахмута в так званому районі "Літак".

ЗСУ продовжують просуватися - Маляр

За її словами, росіяни вже "влаштували концерт" у Бахмуті, аби створити враження, що їм підконтрольне все місто. "Але це не так", - зауважила Маляр.

"Ми продовжуємо просуватися. Інтенсивність дещо знижена, проте ми продовжуємо просуватися цим шляхом. На півночі активних дій значно менше. Якщо говорити про південь, то ми рухаємося. І власне, оборона Бахмута як міста свою задачу військову повністю виконала", - наголосила заступниця міністра.

Вона уточнила, що оборона Бахмута дозволила сконцентрувати там сили РФ, виграти певний час, щоби здійснювати інші дії. Крім того, за словами Маляр, в багатомісячних боях за Бахмут була "фактично знищена дуже потужна сила ворога - угруповання "Вагнер".

Читайте також: У ЗСУ заперечили заяви Пригожина про взяття Бахмута

"Ситуація в Бахмуті під контролем"

Водночас Маляр запевнила, що "все іде за планом, ситуація в Бахмуті - контрольована", попри те, що росіяни не залишають мету просунутися Бахмутським напрямком і підтягують сили. Вона також заявила, що РФ не відмовляється від своєї основної мети - захопити всю Україну, але через те, що їм це не вдалося, вони наразі намагаються рухатися певними фрагментами. "Перша їхня ділянка - схід. Вони хочуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей", - сказала заступниця міністра.

Між тим в американському Інституті вивчення війни (ISW ) повідомили, що найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" утримують західні адміністративні кордони Бахмута, в той час як українські сили продовжують зосереджувати контратаки на околицях. В аналітичному огляді вказується, що українські сили відійшли з решти районів Бахмута, крім тих, що прилягають до двох автошляхів, які ведуть до міста.

"Ймовірне захоплення групою "Вагнера" останньої невеликої ділянки західного Бахмута не впливає на триваючі українські контратаки на північ і південь від Бахмута, а також на контроль України над наземними лініями зв'язку навколо Бахмута, до яких виснажені сили "Вагнера" мали би дістатися, щоб проводити подальші наступальні операції", - зазначається у звіті.

Читайте також: ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення - міноборони України

Виснажені війська РФ потребують підкріплення - ISW

На думку аналітиків, російські війська потребуватимуть додаткового підкріплення для утримання Бахмута та його флангів за рахунок операцій на інших напрямках. У звіті наголошується на значному виснаженні російських сил у районі Бахмута, зокрема "вагнерівців". Експерти вважають малоймовірним, що ПВК продовжуватиме бойові дії за межами Бахмута у нинішньому виснаженому стані.

У зв'язку з цим російські регулярні війська, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи найближчим часом просуватимуться на захід до Костянтинівки або на північ до Слов'янська на тлі українських контратак у районі Бахмута, йдеться в огляді. Раніше аналітики ISW уже писали, що українські війська повернули собі тактичну ініціативу навколо Бахмута.

Читайте також: Гнів і смуток Вікторії Івлєвої: фоторепортаж із Бахмута