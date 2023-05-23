Зіткнення на Бєлгородщині: в Росії почали розслідування

Прорив РДК і легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині в Росії розслідуватимуть за статтями про тероризм, зазіхання на життя правоохоронців, замах на вбивство, незаконний обіг зброї та вибухових речовин.

Слідчий комітет РФ почав у вівторок, 23 травня, розслідування бойових зіткнень у Бєлгородській області за статтями російського кримінального кодексу про тероризм, зазіхання на життя працівників правоохоронних органів, замах на вбивство, умисне знищення чи пошкодження майна, незаконний обіг зброї та вибухових речовин. Про це йдеться в повідомленні на сайті СК.

Там кажуть, що "проводять слідчо-оперативні заходи для встановлення осіб нападників" і всіх обставин події, водночас закидають "напад" на Грайворонський район області "представникам українських збройних формувань".

На Бєлгородщині триває контртерористична операція

У СК кажуть, що житлові та адміністративні будівлі, об'єкти цивільної інфраструктури зазнали мінометного та артилерійського обстрілів, унаслідок яких поранення дістали кілька цивільних осіб.

Своєю чергою губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомив, що "фактично відселені" жителі дев'ятьох населених пунктів. Він закликав місцевих жителів не повертатися до своїх домівок до завершення контртерористичної операції, оголошеної напередодні.

За його словами, "триває зачистка території" міністерством оборони РФ спільно з силовими структурами від "диверсійно-розвідувальної групи".

У Кремлі питання журналістів про те, чому контртерористична операції триває понад добу, переадресували правоохоронних органам, міноборони та Федеральній службі безпеки (ФСБ).

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Кремль: Прорвалися українські бойовики

Кількість "нападників" у Кремлі теж відмовились коментувати.

Водночас там стверджують, що на територію Бєлгородщини прорвалися "українські бойовики". "Це українські бойовики, з України. В Україні живе багато етнічних росіян. Все одно вони є українськими бойовиками. З цього потрібно виходити. Наші спецвідомства з'ясовуватимуть особи тих, хто мав до цього стосунок", - заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Київ: Російські партизани прагнуть "демілітаризації"

В Україні причетність до подій в Бєлгородській області РФ заперечують. Радник міністра оборони Юрій Сак в інтерв'ю британському Times Radio у вівторок дистанціювався від дій "російських партизанів", але зазначив, що вони мають схожі цілі.

"Я думаю, що мета цих дій вчора була сформульована людьми, які їх здійснюють. Вони сказали, що хочуть демілітаризувати цю частину Росії. Вони хочуть, щоби війна пішла геть з їхньої території. І це, власне, відповідає нашим цілям", - сказав він і додав, що для безпеки України та Європи після перемоги над РФ на полі бою "потрібно буде створити демілітаризовану зону в тій чи іншій формі в деяких частинах Росії".

Напередодні російські опозиційні збройні формування Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" (ЛСР) заявили, що виконують бойові завдання на території Бєлгородщини.

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