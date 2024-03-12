Російська збройна опозиція вступила на територію РФ

Підрозділи РДК, легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області й на територію Курської області РФ.

Кілька підрозділів російської збройної опозиції - Російського добровольчого корпусу (РДК), легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" - перетнули зранку вівторок, 12 березня, українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області й на територію Курської області РФ.

Відповідні відео опублікували своїх Telegram-каналах РДК і легіон "Свобода Росії", а також "Сибірський батальйон".

На відео видно бронетехніку, зокрема танки.

"Як і всі наші співгромадяни, у легіоні ми мріємо про Росію, звільнену від диктатури Путіна. Але ми не просто мріємо: ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати", - йдеться в опублікованому зверненні легіону "Свобода Росії", що воює на боці України. У легіоні наголосили, що "відбиратимуть у режиму російську землю сантиметр за сантиметром".

Водночас у Telegram-каналі РДК стверджують, що російські війська буцімто кинули зброю з наближенням загонів РДК.

Незалежних підтверджень відео РДК не було.

Так само "Сибірський батальйон" опублікував відео, на якому видно, як його бійці ведуть стрілецький бій.

"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Точаться запеклі бої на території РФ", - йдеться у дописі.

Ексдепутат Держдуми РФ каже про спільну операцію

Крім того, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, якого пов'язують з діяльністю легіону "Свобода Росії" стверджує, що на територію Бєлгородської та Курської областей зайшли об'єднані сили легіону, РДК та "Сибірського батальйону" у межах спільної операції.

За його словами, прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем бійців. У населеному пункті Тьоткіно, що у Курській області, триває стрілецький бій, каже Пономарьов.

У ГУР кажуть, що російська збройна опозиція діє на території РФ самостійно

Водночас речник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов заявив у коментарі "Суспільному" , що легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" діють на території РФ як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян, тож вони " у себе вдома".

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"І виконують свої політичні задачі та програми. Ймовірно, йдеться про спільну операцію цих підрозділів на території РФ", - сказав Юсов.

Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії" та РДК з весни 2023 року вже неодноразово проводили рейди на території Росії. Останній такий рейд фіксувався в травні 2023 року.