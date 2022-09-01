В Україні оголосили про нове об'єднання російської опозиції

В Україні створено об'єднання російської радикальної опозиції до режиму президента Путіна. До нього увійшли збройні формування росіян, які воюють проти РФ на боці України у складі ЗСУ.

Декларацію про об'єднання спільних дій у середу, 31 серпня, підписали в Ірпені Легіон "Вільна Росія" (ЛСР) та російська Національна республіканська армія (НРА). Ще одним підписантом став Російський добровольчий корпус (РДК). Основою об'єднання вони назвали "спільне завдання щодо звільнення Росії від путінської тиранії... та якнайшвидше припинення агресивної війни Росії проти України". Усі підписанти впевнені, що виконати поставлене завдання можна лише збройним шляхом. Вони закликали представників російської опозиції та простих громадян "відкинути всі сумніви й розбіжності" і приєднатися до їхньої боротьби.

Детективний початок

Інформація про намір підписати декларацію про об'єднання радикальної російської опозиції не поширювалася звичайним шляхом, і журналісти могли дізнатися про це випадково або приватними каналами зв'язку. Для акредитації на подію необхідно було надати фотокопію редакційного посвідчення та акредитації міноборони України. Тільки після листа пресслужби у відповідь кожен журналіст отримував інформацію про час і точку збору, але не про місце церемонії підписання декларації.

У вказаному місці збору на журналістів чекав комфортабельний автобус, якому прокладав шлях автомобіль поліції. Чутки, що все станеться у звільненому в березні від російських загарбників передмісті Києва Ірпені, виправдалися, коли автобус зупинився біля елітного кварталу "Ірпінські Липки", зруйнованого жорстоким обстрілом. Після висадки журналістів пролунали сирени повітряної тривоги, тож церемонія затрималася. Обраний координатором політичного центру нового об'єднання російської опозиції ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов використав цей час для розлогих відповідей на запитання журналістів.

Після відбою тривоги на тлі руїн багатоповерхових будинків організатори встановили стіл, біля якого відбулося підписання об'єднавчої декларації за участю чотирьох хлопців, що підійшли, у військовій формі в балаклавах і з шевронами ЛСР і двома біло-синьо-білими прапорами нового об'єднання. Цей прапор, за словами підписантів, "як символ спільної боротьби" замінив традиційний російський триколор.

Хто з ким об'єднався

Хоча декларація проголошувала тристороннє об'єднання, в Ірпені її підписали лише представник ЛСР із позивним "Цезар" та Ілля Пономарьов від НРА. Представники РДК, як повідомив Пономарьов, були змушені "виїхати на фронт для відбиття вертолітної атаки, через що виникли проблеми з логістикою". Він пообіцяв їхню присутність на круглому столі в Києві, який був запланований після церемонії підписання об'єднавчої декларації.

ЛСР та РДК є, за словами їхніх представників, підрозділами у складі ЗСУ. Проте ЛСР складається головним чином з російських військовополонених та добровольців, які перейшли на бік України, а РДК - з кадрових бійців різних українських озброєних формувань, у тому числі полку української Нацгвардії "Азов" та українського добровольчого корпусу "Правий сектор", що входить до складу ЗСУ. Ці військові з російськими паспортами або вже брали участь у відбитті російської агресії на Донбасі від 2014 року, або взяли до рук зброю з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого цього року.

Про НРА стало відомо лише 21 серпня цього року, коли Пономарьов, який з 2016 року мешкає в Україні, заявив, що організація взяла на себе відповідальність за вибух автомобіля, що в ньому загинула 30-річна публіцистка та активна прихильник війни РФ проти України Дар'я Дугіна. 23 серпня в інтерв'ю українському виданню "Новое время" політик назвав НРА "активістською мережею на території Російської Федерації". За його словами, її чисельність "не менше тисячі людей".

Представники української влади не прийшли на круглий стіл

Після короткої церемонії підписання в Ірпені журналістів знову посадили в автобус і повезли назад до Києва, де очікувався круглий стіл із представниками української влади. Імовірно, що символічно його запланували на вулиці в центрі столиці України, що, незважаючи на всю декомунізацію та дерусифікацію, і досі називається "Московська". На цей захід були запрошені радник офісу президента України Олексій Арестович, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, лідер кримських татар, депутат Верховної ради Мустафа Джемілєв, економіст та політичний діяч Андрій Іларіонов, а також інші чиновники та депутати. Проте ніхто з них так і не прийшов.

Як повідомила на відкритті заходу засновниця білоруського руху "Досить боятися!" Тетяна Мартинова, організатори не до кінця врахували той факт, що збори відбуваються під час війни і що присутність представників влади була скасована "з міркувань небезпеки ракетної атаки". Мартинова привітала нове російське об'єднання і зазначила, що у лавах захисників України воюють не лише росіяни, а й два батальйони білорусів. І навіть у складі самих ЛРС і РДК є російськомовні громадяни третіх країн.

Пізніше до присутніх приєдналися двоє хлопців у військовій формі зі шевронами РДК, обличчя яких були закриті балаклавами. Вони підтвердили версію Пономарьова про вимушений від'їзд з Києва на позиції свого підрозділу "на Донецькому напрямку" й додали, що тимчасово повернулися для участі в круглому столі через повагу до створення нового опозиційного російського об'єднання. Як координатор новоствореного політичного центру опозиції, Ілля Пономарьов заявив про необхідність налагодження контактів з українським та російським суспільством, а також про своє представництво в контактах з українською владою. Він жорстко критикував ліберальну російську опозицію і заявив, що повалення путінського режиму можливе лише насильницьким збройним шляхом.