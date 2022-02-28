Що означають атаки РДК та "Свободи Росії" на Бєлгород?

КонфліктиУкраїнаЩо означають атаки РДК та "Свободи Росії" на Бєлгород?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМаксим Драбок | Олександра Богуславська | Анна Пшемиська22.03.202422 березня 2024 р.Обстріли Бєлгорода та інших регіонів Росії тривають вже другий тиждень. Як це позначається на фронті? Чи вплине перенесення війни на територію Росії на режим Путіна? РФ втрачає ініціативу? DW зібрала думку експертів. https://p.dw.com/p/4e2XbРеклама