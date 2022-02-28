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КонфліктиУкраїна

Що означають атаки РДК та "Свободи Росії" на Бєлгород?

Максим Драбок | Олександра Богуславська | Анна Пшемиська
22 березня 2024 р.

Обстріли Бєлгорода та інших регіонів Росії тривають вже другий тиждень. Як це позначається на фронті? Чи вплине перенесення війни на територію Росії на режим Путіна? РФ втрачає ініціативу? DW зібрала думку експертів.

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