Що означають атаки РДК та "Свободи Росії" на Бєлгород?

22.03.2024 22 березня 2024 р.

Обстріли Бєлгорода та інших регіонів Росії тривають вже другий тиждень. Як це позначається на фронті? Чи вплине перенесення війни на територію Росії на режим Путіна? РФ втрачає ініціативу? DW зібрала думку експертів.