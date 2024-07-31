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Генштаб: ВМС України вдарили по складу зброї біля Курська

Анастасія Шепелева
31 липня 2024 р.

ВМС спільно з іншими складовими Сил оборони України вночі вдарили по російському складу зброї і техніки в районі Курська. Наразі у Генштабі ЗСУ не уточнюють, чим саме було завдано цього удару. Наслідки атаки уточнюються.

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Останнім часом вибухи в районі російського Курська лунають ледь не щоночіФото: Tatyana Simonenkova/TASS/dpa/picture alliance

Сили оборони України в ніч на середу, 31 липня, завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля російського Курська, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Удар здійснили підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Втім, у Генштабі не розкрили деталей щодо засобів, які були використані для ураження цілей.

За даними ГШ, під час атаки працювала російська ППО, також були зафіксовані вибухи в точках прицілювання. Докладні результати наслідків удару уточнюються. 

"Українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу", - наголосили в Генштабі.

Останнім часом вибухи в районі російського Курська лунають ледь не щоночі. Так, в ніч на 30 липня українські сили уразили нафтобазу "Логістичний центр №43" у населеному пункті Вози Курської області, там зайнялася пожежа. Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки тягових електропідстанцій в цій області.

В ніч на 28 липня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Польова" в Курській області, а також атакували дронами три резервуари на нафтобазів цьому ж російському регіоні.

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