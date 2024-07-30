Сили оборони України уразили нафтобазу в Курській області РФ

Внаслідок атаки на нафтобазі "Логістичний центр №43" спалахнула пожежа. Напередодні уразили чотири електропідстанції в Курській області, через що там виникли перебої з електропостачанням.

Сили оборони України в ніч на вівторок, 30 липня, уразили російську нафтобазу "Логістичний центр №43" у населеному пункті Вози Курської області РФ.

"За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті противника виникла пожежа. Удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ураження електропідстанцій в Курській області

Напередодні генштаб повідомив про ураження низки тягових електропідстанцій в Курській області.

"Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області", - йшлося в повідомленні.

У генштабі наголосили, що російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю: "Вказані об'єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії. Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу".

Як повідомлялося, в ніч на 28 липня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Польова" в Курській області, а також атакували дронами три резервуари на нафтобазів цьому ж російському регіоні.