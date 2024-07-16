У Курській області РФ після атаки БпЛА загорівся завод

У ніч на вівторок, 16 липня, атака безпілотника (БпЛА) спричинила пожежу на заводі низьковольтної апаратури в селищі Коренево Курської області РФ. В.о. губернатора регіону Олексій Смирнов заявив, що український дрон "скинув вибуховий пристрій на територію заводу".

За його твердженням, ніхто не постраждав, тоді як близький до російських силовиків Telegram-канал Mash пише про одного постраждалого. За даними цього пабліка, площа пожежі - 400 квадратних метрів.

Завод, що виробляє низьковольтну і високовольтну апаратуру, розташований приблизно за 25 кілометрів від кордону з Сумською областю України.

Курська область регулярно зазнає атак БпЛА. Зокрема, 14 липня в місті Суджі після атаки дрона загорілась телевізійна вежа. Раніше цього місяця в цьому місті під удар безпілотників потрапили чотири автозаправні станції, внаслідок чого перестали працювати.

Паливно-енергетичний комплекс РФ - під прицілом

З початку року під удари дронів регулярно потрапляють об'єкти паливно-енергетичного комплексу Росії.

За пів року українські дрони уразили понад 40 нафтобаз і нафтопереробних заводів (НПЗ) у РФ, у центральній і південній Росії - майже всі найбільші НПЗ.

Після цього виробництво бензину та дизеля в РФ впало до мінімуму з кінця 2023 року, а російська влада засекретила оперативну статистику з випуску палива.