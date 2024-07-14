Курську область Росії атакували дрони: пошкоджена телевежа

У російське місто Суджа, що за 100 кілометрів від Курська, залетіли безпілотники. Палала місцева телевежа.

Курську область Росії у неділю, 14 липня, атакували українські дрони, що пошкодивши телевізійну вежу в місті Суджа. Про це повідомив в.о. губернатора області Олексій Смирнов.

За його даними, на телевізійній вежі почалася пожежа, про постраждалих інформації немає.

За даними російських Telegram-каналів, телевізійну вежу в Суджі атакували щонайменше два дрони-камікадзе. Крім того, в місті нібито вдарили по "закритій міській заправці".

"У Суджі не залишилося жодної діючої АЗС. До найближчого палива - 20 км. Загалом у Суджанському районі було чотири заправки. Перші дві розбомбили 5 липня. Дві, що залишилися, - дев'ятого... Наразі всі чотири АЗС закриті", - пише Telegram-канал Mash.

Українські Сили оборони чи спецслужби наразі не коментували атаку. Втім, останнім часом після повідомлень з РФ про атаки дронів і загоряння різних об'єктах українські відомства заявляють, що дрони запускалися їхніми силами. У червні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Служба безпеки України уразила понад 30 нафтопереробних заводів та нафтобаз в Росії.