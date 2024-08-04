The Economist: Україна отримала 10 винищувачів F-16

За даними видання, в першій партії, яка надійшла 31 липня, Україна отримала 10 винищувачів F-16. Загалом до кінця 2024 року у її розпорядженні має бути 20 американських винищувачів.

Перша партія винищувачів F-16, які Україна отримала від партнерів в останній день липня, становить десять літаків. Про це в неділю, 4 серпня, повідомило видання The Economist.

За даними видання, загалом Україна може отримати 79 винищувачів F-16. Водночас The Economist наголошує, що щонайменше десять з них - це двомісні тренувальні моделі. "Деякі з інших можуть бути в такому поганому стані, що слугуватимуть здебільшого як джерело запасних частин", - пише видання.

До кінця 2024 року Україна має мати у розпорядженні 20 винищувачах американського виробництва. Решта F-16, обіцяних коаліцією на чолі з Данією та Нідерландами, прибудуть партіями протягом 2025 року.

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив про прибуття винищувачів в Україну. Втім, він не повідомив скільки саме літаків отримала Україна.

За словами колишнього командувача американськими силами в Європі Бена Ходжеса, які наводить видання, розчарування щодо приводу того, скільки часу знадобилося на доставку літаків в Україну, дуже велике. Однією з причин затримки він називає "жалюгідну" нестачу навчальних місць для українських пілотів.

Вплинуло також незнання пілотами англійської мови та складність літаків порівняно з Міг-29 і Су-27 радянських часів, до яких вони звикли, пише The Economist. Іншим важливим фактором затримки став час, необхідний для створення інфраструктури для прийому F-16.

РФ намагатиметься знищити поставлені Україні винищувачі

Передані Україні літаки, безумовно, стануть пріоритетною ціллю для збройних сил РФ, зазначає Ніко Ланґе (Nico Lange), колишній начальник штабу міноборони Німеччини. Саме тому F-16 були розгорнуті з великим ступенем секретності на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями разом із "приманками".

Як вважають у The Economist, у зв'язку з повільним і поетапним накопиченням сучасних винищувачів в Україні, може минути певний час, перш ніж F-16 зможуть мати суттєвий вплив на подальший перебіг війни. Буде потрібен час і для їхньої інтеграції з українськими системами ППО та для набуття досвіду експлуатації.

"Однак прибуття F-16 знаменує собою початок розбудови повітряних сил за стандартами НАТО. Це підключає Україну до добре розвиненого ланцюга поставок F-16", - робить висновок видання, зазначаючи також, що всупереч затримкам і наразі недостатній кількості, "важливість F-16 не варто недооцінювати".

У нещодавньому звіті американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень стверджується, що для здобуття локальної переваги в повітрі та підтримки наземного контрнаступу, Україні потрібно 12 або й більше ескадрилей з 18 винищувачами в кожній.

США дали добро на оснащення F-16 ракетами "повітря-повітря" і "повітря-земля"

30 липня газета The Wall Street Journal писала, що США погодилися оснастити винищувачі F-16, які відправляють в Україну, ракетами класу "повітря-повітря" AIM-120C-8 AMRAAM і AIM-9X.

Також літаки можуть бути оснащені протирадіолокаційними ракетами класу "повітря-земля" AGM-88 HARM та іншою "сучасною зброєю". Раніше питання про бойове оснащення винищувачів для ЗСУ залишалося невирішеним.