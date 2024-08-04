The Economist: Украина получила первые десять F-16

Первые десять из обещанных 79 истребителей F-16 были поставлены обороняющейся от РФ страны в последний день июля. В этом году Украина должна получить 20 таких самолетов, все остальные будут прибывать в течение 2025 года.

Первые десять из обещанных 79 истребителей F-16 были поставлены в Украину в последний день июля. Об этом в воскресенье, 4 августа, написало издание The Economist, отметив, что это событие произошло "через год после того, как нерешительная администрация Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку". К концу 2024 года Украина должна будет летать на 20 таких же истребителях американского производства. Остальные F-16, обещанные коалицией во главе с Данией и Нидерландами, прибудут партиями в течение 2025 года.

По словам бывшего командующего американскими силами в Европе Бена Ходжеса, которые приводит издание, разочарование по поводу того, сколько времени ушло на доставку самолетов в Украину, очень велико. Одной из причин задержки с предоставлением достаточного количества F-16 для того, чтобы оказать влияние, он называет "жалкую" нехватку учебных мест для украинских пилотов.

Повлияло также незнание пилотами английского языка и сложность самолетов по сравнению с Миг-29 и Су-27 советских времен, к которым они привыкли, пишет The Economist. Другим важным фактором задержки стало время, необходимое для создания инфраструктуры для приема F-16.

РФ будет пытаться уничтожить поставленные Украине истребители

Поставленные обороняющейся от российской военной агрессии самолеты, безусловно, станут приоритетной целью для ВС РФ, сказал газете Нико Ланге (Nico Lange), бывший начальник штаба Минобороны Германии. Именно поэтому F-16 были развернуты с большой степенью секретности на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями вместе с "приманками".

Как полагают в The Economist, в связи с медленным и поэтапным накоплением современных истребителей в Украине, может пройти некоторое время, прежде чем F-16 смогут оказать значительное влияние на дальнейший ход войны. Потребуется время и для их интеграции в украинские системы ПВО и приобретение опыта эксплуатации.

"Однако прибытие F-16 знаменует собой начало развития военно-воздушных сил по стандартам НАТО. Это подключает Украину к хорошо развитой цепи поставок F-16", - делает вывод издание, отмечая также, что вопреки задержкам и пока недостаточному количеству, "важность F-16 нельзя недооценивать".

В недавнем отчете Центра стратегических и международных исследований утверждается, что для обретения локального превосходства в воздухе и поддержки наземного контрнаступления, Украине нужно 12 эскадрилий или больше с 18 истребителями в каждой.

Зеленский выразил гордость в связи с долгожданной поставкой

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это", - написал 4 августа президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Он выразил гордость "нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства" и поблагодарил свою команду и всех партнеров за этот результат, отметив Данию, Нидерланды и США.

"И желаю нашим Воздушным силам, всем нашим воинам чувствовать гордость украинцев нашей боевой авиацией и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят нашу победу - наш справедливый мир для Украины", - резюмировал Зеленский.

США дали добро на оснащение F-16 ракетами "воздух-воздух" и "воздух-земля"

30 июля газета The Wall Street Journal писала, что США согласились оснастить отправляемые в Украину истребители F-16 ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X, а также противорадиолокационными ракетами класса "воздух-земля" AGM-88 HARM и другим "современным оружием". Ранее вопрос о боевом оснащении истребителей для ВСУ оставался нерешенным.

Первая группа украинских пилотов уже в конце мая завершила обучающий курс для полетов на F-16 на военной базе США в Аризоне. В июле правительства Нидерландов и Дании при поддержке Соединенных Штатов начали процесс передачи Киеву самолетов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что F-16 "уже этим летом будут летать в небе Украины".