WP: Винищувачі F-16 не змінять ситуацію на фронті

Винищувачі F-16 мають з'явитися в Україні протягом наступних тижнів, але українські та західні посадовці застерігають, що ці літаки навряд чи матимуть негайний вплив на полі бою, де Росія повільно просувається вперед, йдеться в матеріалі The Washington Post, опублікованому в неділю, 28 липня.

"Просто занадто мало літаків і занадто багато російських засобів ППО, які можуть їх збивати. Це означає, що перші F-16, найімовірніше, слугуватимуть для посилення ППО України - для збиття повітряних цілей, таких як ракети, безпілотники та літаки - а не для ударів по наземних силах Росії та інших військових активах поблизу фронту", - зазначає видання.

Офіційні особи не назвали точну кількість літаків, які Київ отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї - близько 20 літаків - і лише шість пілотів, за прогнозами, завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць і стартувала з великою затримкою.

Аналітикиня Центру нової американської безпеки Бекка Вассер вважає, що F-16 варто розглядати швидче як моральний стимул для українців, оскільки умови на полі бою змінилися з минулого року, коли було оголошено рішення про відправку літаків. "Ми бачили цю досить рутинну схему, коли йдеться про західну військову техніку для України, - сказала вона. - Існує негайна потреба в них. Часто до моменту їхньої доставки ця нагальна оперативна потреба зводиться нанівець, зважаючи на швидкість адаптації на полі бою". Проте, на думку аналітикині, F-16 все ще можуть задовольнити нагальні потреби, завдяки своїй подвійній ролі - збивати ворожі літаки і вражати наземні цілі.

Представник українського оборонного відомства на умовах анонімності розповів виданню, що "десятки" пілотів були залучені до навчання польотам на F-16. Але обмежена кількість інструкторів і навчальних центрів змушує Україну відправляти по одній групі пілотів та інженерно-технічного персоналу за раз. Україна також не може дозволити втратити велику кількість досвідчених пілотів на тривалий термін, оскільки вони потрібні для виконання бойових завдань, сказав представник оборонного відомства.