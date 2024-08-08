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Фабер: Україна може використовувати зброю ФРН на Курщині

Дмитро Шварц
8 серпня 2024 р.

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер не бачить проблеми в тому, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для наступу на російську територію.

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Наступ у Курській області триває, в Україні не розголошують жодних деталей
У Бундестазі заявили про право України використовувати німецьку зброю у Курській областіФото: SNA/IMAGO

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер (Marcus Faber) не бачить проблеми в тому, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого наступу на російську територію.

"Коли вона передається Україні, вона є українською зброєю", - сказав він в інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe у четвер, 8 серпня.

Це стосується "всіх матеріалів", включно з основним бойовим танком Leopard 2, зазначив він. "У зв'язку з нападом Росії на Україну, територія обох держав є зоною бойових дій, - пояснив свою позицію Фабер. - Застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права".

Голова оборонного комітету Бундестагу бажає Україні успіхів під Курськом

На своїй сторінці у соцмережі X Фабер додав, що "той, хто починає агресивну війну проти сусідньої країни, перетворює свою власну територію на зону бойових дій". "Тому атака України у відповідь є цілком легітимною і має військовий сенс. Вона змушує Росію вивести війська зі сходу. Цією операцією Україна демонструє свою здатність діяти. Вона також показує російському населенню, що агресивна війна їхнього диктатора зачіпає і їх, а не лише українців", - заявив він.

За словами Фабера, "в інтересах Росії та росіян має бути припинення агресивної війни". "Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів, у тому числі під Курськом. Чим успішнішими вони будуть, тим швидше Кремль зрозуміє, що в Україні йому нічого не світить. Це і тільки це може призвести до переосмислення з боку агресора", - зазначив він.

Наступ ЗСУ у Курській області

Ще 6 серпня заявило міністерство оборони РФ заявило про наступ Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області, який офіційно Україна за три дні не коментувала. 

8 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що "українська армія здатна дивувати та досягати результатів". "Усі бачать, що українська армія вміє дивувати, і вміє досягати результатів. Це демонструє поле бою, де наші воїни не тільки вистояли проти переважаючої сили окупантів, а й знищують їх так, як це необхідно для захисту України - нашої держави і незалежності", - заявив Зеленський, прямо не згадуючи події на Курщині.

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