Під час обмінів в Україну повернули 3310 військовополонених

В межах 53 обмінів з Росії повернули 3310 українських військових, повідомив Володимир Зеленський. Загалом в Росії та на контрольованих нею територіях утримуються понад 14 тисяч українців.

Україна під час 53 обмінів повернула з Росії додому 3310 військовополонених, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними. Продовжуємо працювати і шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного і кожну - всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей. Дякую всім, хто допомагає", - написав Зеленський у Telegram.

14 тисяч українців утримує Росія

29 червня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Росія утримує понад 14 тисяч громадян України. Утім, скільки з них цивільних, а скільки військових, омбудсмен не уточнив. Станом на кінець січня, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в Росії утримувалося понад вісім тисяч українців, з яких - 1600 цивільних заручників.

За словами Лубінця, визволення цивільних відбувається найскладніше, адже йдеться не про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення. Водночас паралельно Україна "докладає всіх зусиль" для повернення майже 20 тисяч депортованих в РФ дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти, додав омбудсмен.

Останне визволення цивільних з Росії сталося 28 червня. Тоді Києву вдалося повернути з заручників десятьох українців. Серед них - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, жителі Донеччини Олена Пех та Валерій Матюшенко, які були в полоні ще з 2017-2018 років, священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам, Богдан Гелета та Іван Левицький. Також Україна визволила п'ятьох цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи.

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