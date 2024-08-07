Полонений "азовець" помер в СІЗО в РФ від травм - експертиза

Судово-медична експертиза в Україні встановила, що військовополонений "азовець" Олександр Іщенко помер у російському СІЗО внаслідок отриманих травм. У РФ причину його смерті не розкривали.

Українська судово-медична експертиза встановила, що "азовець" Олександр Іщенко помер у російському cлідчому ізоляторі (СІЗО) внаслідок травм. Про це в середу, 7 серпня, повідомив заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Святослав Паламар.

Він опублікував у Facebook висновок Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи, згідно з яким причиною смерті стала "закрита тупа травма грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом". Безпосередньою причиною смерті Іщенка став шок унаслідок ураження. Також у нього виявили множинні переломи ребер.

Нагадаємо, що в Росії дату та причину смерті полоненого українця не вказували. Російські ЗМІ припускають, що Україні віддали тіло Іщенка під час останнього обміну 2 серпня.

"Азов": Експертиза підтверджує факт жорстокого вбивства

Паламар у своєму дописі зазначив, що висновок українського судмедексперта підтверджує факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. "Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тих принципах і цінностях, які ми відстоюємо на фронті", - написав він.

Він закликав українських високопосадовців, дипломатів і правозахисників надати розголосу цій інформації в світі. "Від ваших голосів та від вашої рішучості сьогодні залежить, чи збільшиться цей кривавий список закатованих українських полонених, і чи понесуть відповідальність кати та вбивці. Про цей випадок мають знати всі: від США до Китаю. Вбивства українських військовополонених мають стати темою номер один у світових ЗМІ та на порядку денному міжнародних організацій. Лише розголос, тиск на росіян та повернення наших полонених додому можуть зупинити ці вбивства", - написав Паламар.

Олександру Іщенку було 55 років. 25 лютого 2022 року він вступив у територіальну оборону на той час полку спеціального призначення "Азов" у якості військового водія. Навесні 2022-го потрапив у російський полон у Маріуполі. В Росії його "обвинувачували" в "участі у діяльності терористичної організації" та в "спробі насильницького захоплення влади".